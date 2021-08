Amici rivoluzione professori: Arisa fuori, dentro Todaro, Cuccarini cambia

Una rivoluzione dietro le cattedre di Amici di Maria De Filippi. Pare che la prossima edizione vedrà non pochi cambiamenti. Nelle ultime settimane, si parlava di conferme per tutti i professori presenti nella passata stagione. Pertanto, il pubblico avrebbe dovuto ritrovare Rudy Zerbi, Arisa, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Ma sembra proprio che ci saranno dei cambiamenti tra i professori dell’edizione 2021/2022. Ad annunciarli, proprio in queste ore, è Dagospia. Gli storici Zerbi e Celentano non mancheranno sicuramente all’appello. Insieme a loro, ormai da tempo, ci saranno Peparini e Pettinelli. Si legge ora che la prossima edizione subirà dei cambiamenti tra gli altri insegnanti.

Pare, innanzitutto, che ad Amici non ci sarà più Arisa, almeno per la nuova stagione. Il talent show di Maria De Filippi sembra aver deciso di rinunciare alla presenza della cantante “dopo un lungo tira e molla” che avrebbe “fatto arenare una complicata trattativa”. Per tale motivo, tra i professori di canto il pubblico di Canale 5 non si ritroverà Arisa.

Ma chi siederà al suo posto dietro la famosa cattedra? Qua pare sia previsto un cambio di rotta per Lorella Cuccarini. Non seguirà più i ballerini all’interno della Scuola. La conduttrice avrebbe, infatti, accettato di spostarsi tra i professori di canto! Al settimanale Oggi, aveva già rivelato che Maria l’aveva confermata nel cast.

E da giorni si parla dell’arrivo di Raimondo Todaro. Una new entry per molti davvero inaspettata. Dopo aver trascorso tanti anni a fianco di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, il ballerino ha deciso di prendere un’altra strada. Sui social, lui stesso ha annunciato il suo addio e la conduttrice del talent di Rai 1 non ha preso bene il gesto.

Da questo momento, si è iniziato a ipotizzare che Todaro fosse finito nel cast della nuova edizione di Amici. Sembra che da tempo il ballerino si stesse proponendo al talent di Canale 5, ovvero “alla concorrenza”. La Carlucci non ha nascosto pubblicamente la sua delusione. La conduttrice ha affermato di essere stata avvisata da Raimondo attraverso una telefonata.

Non pensava che avrebbe dato il suo addio a Ballando così velocemente. Ora sarebbe anche entrato a far parte del team De Filippi.