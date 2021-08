Ballando con le Stelle, Ciacci difende Todaro e attacca Milly Carlucci

Continua a far chiacchierare l’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle. Presente fin dalla prima edizione, andata in onda nel 2005, il ballerino siciliano ha deciso di andare via per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Una scelta che non è particolarmente andata giù a Milly Carlucci, che ha sempre creduto nel talento e nella versatilità di Todaro.

Sulla questione è ora intervenuto Giovanni Ciacci, amico di Raimondo Todaro. I due si sono conosciuti proprio grazie a Ballando con le Stelle, dove hanno ballato insieme nel 2018. Tra un tango e una rumba è nata una bella amicizia tra il costumista e il ballerino. Ciacci ha confidato al settimanale Nuovo Tv di aver sentito Todaro in questi giorni così complicati:

“L’ho chiamato. Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”

Giovanni Ciacci ha poi attaccato la conduttrice Milly Carlucci rea – a suo dire – di non aver cambiato la giuria di Ballando con le Stelle presente ormai da tempo:

“Sono solo voltagabbana, a seconda di come gli gira votano per la persona che si trovano davanti e non per la sua esibizione. Era meglio cambiare. Tenere Carolyn Smith è giusto, è l’unica che ne capisce di danza e che ha la competenza per giudicare i ballerini. Secondo me ogni anno dovrebbero esserci personaggi nuovi”

La giuria ideale di Ballando con le Stelle per Giovanni Ciacci

A detta di Giovanni Ciacci la giuria ideale di Ballando con le Stelle sarebbe composta da personalità del calibro di: Amanda Lear, Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Cristiano Malgioglio, Grace Jones. Tutti artisti che secondo l’esperto di stile giudicano le esibizioni dei concorrenti e che non danno voti in base ai propri risentimenti personali.

Dinamiche che Ciacci avrebbe provato in prima persona per via dei conflitti con Guillermo Mariotto, giurato di Ballando con le Stelle fin dalla prima edizione. I due mal si sopportano – pare per un ex fidanzato in comune – e le liti e frecciatine davanti alle telecamere si sono sprecate.

Nella giuria di Ballando con le Stelle ci sono oltre ai già citati Carolyn Smith e Guillermo Mariotto anche Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Al momento non è chiaro se Milly riconfermerà pure la giuria popolare per la prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Tra i “tribuni” c’erano fino allo scorso anno Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti. A bordo campo, invece, il giornalista Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone.