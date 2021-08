Temptation Island, Claudia e Stefano sposi: abiti, chi c’era ed esclusi (foto)

Claudia Venturini e Stefano Socionovo, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sabato 7 agosto 2021, intorno alle 12,30, hanno pronunciato il fatidico sì. La coppia si è sposata e alla cerimonia sono stati presenti tutti i protagonisti del programma di Canale Cinque (esclusi tentatori e tentatrici). Claudia ha sfoggiato un elegante abito bianco, con uno lungo strascico. Per ‘Ste’ cravatta e frac blu.

Alla festa sono giunti Federico Rasa e Floriana Angelica che dopo aver rischiato di separarsi in terra sarda, oggi hanno ripreso le trame d’amore e sembrano aver ritrovato il giusto feeling per proseguire il percorso di vita assieme.

Presenti anche Natascia Zagato e Alessio Tanoni, altra relazione che nello show ha avuto qualche problema. Tuttavia i due, a bocce ferme, hanno deciso di non troncare e di continuare il loro viaggio d’amore.

Capitolo coppie ‘scoppiate’: Valentina Nulli Augusti ha presenziato al matrimonio. Pure Tommaso Eletti, ‘il malato di gelosia’ e suo ex, è stato invitato ed è giunto alla cerimonia. Per il momento, almeno stando a quanto dichiarato dalla 40enne, non c’è alcun ritorno di fiamma in atto. Eletti, inoltre, è dato come uno dei possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre.

Presenti alle nozze anche Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, altro rapporto che ha trovato il capolinea a Temptation Island. Il milanese sta approfondendo la conoscenza della tentatrice Carlotta, mentre la Mascheroni avrebbe voluto frequentare Davide Basolo ma pare che da parte dell’ex corteggiatore non ci sia stata la medesima volontà. Tra Jessica e Alessandro i rapporti sono comunque buoni. I due ex, hanno riso e scherzato al matrimonio.

Anche Manuela Carriero e Stefano Sirena si sono rivisti, essendo entrambi stati invitati all’evento nuziale. Oggi la donna sta con il tentatore Luciano Punzo, mentre il cestista si vede con la tentatrice Federica.

Al matrimonio, probabilmente per evitare tensioni e situazioni di imbarazzo, non è stato invitato alcun tentatore e alcuna tentatrice.

La coppia si è messa in gioco a Temptation proprio per capire se la scelta di convolare a nozze fosse una decisione giusta oppure no. Alle spalle ci sono quattro anni di fidanzamento. Evidentemente, lo show di Canale Cinque, ha fugato ogni dubbio.