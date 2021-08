Davide Basolo e Alessandro Autera continuano a bisticciare sui social. Come in ogni estate che si rispetti, dopo Temptation Island i protagonisti dell’edizione tengono vive rivalità, amicizie, antipatie e simpatie. In questi giorni l’ex fidanzato di Jessica Mascheroni e il suo tentatore si stanno scontrando a distanza. L’ultimo atto fra i due è andato in scena a causa di una fotografia che Alessandro ha chiesto a Davide, salvo poi fare delle dichiarazioni su di lui che non gli sono piaciute. Ad attaccare per primo stavolta è stato Basolo, che dopo aver letto le parole di Autera sul suo conto ha deciso di scrivere un messaggio pubblico.

Davide ha criticato Alessandro perché prima gli ha chiesto di fare una foto insieme a Roma, dove si sono incontrati per caso, e poi ha affermato di non aver interesse a conoscerlo. Autera ha risposto, sempre pubblicamente, spiegando che in quella occasione ha precisato di aver detto a Davide di fare una foto insieme per mandarla a Jessica e riderci su. Insomma, non perché voleva conservarla sul suo telefono come ricordo. Dopo lo scontro alcuni hanno chiesto proprio alla Mascheroni di dire la sua su quanto accaduto. Jessica se l’è cavata dicendo:

“Mi state inondando di messaggi per cosa è successo tra Ale e Davide per una foto, non so. Io la verità la so, la sanno anche loro, chiedete a loro, non mi mettete in mezzo almeno stavolta”

Non ha intenzione di schierarsi dalla parte di uno né dalla parte di un altro, è chiaro. Così come è chiaro anche che la Mascheroni non ha nulla contro Carlotta, la tentatrice di Alessandro a Temptation Island. Pare infatti che tra i messaggi che le sono arrivati alcuni le hanno chiesto di replicare alla tentatrice. Jessica però non ne vede il motivo:

“Carlotta non ha detto assolutamente niente contro di me, anche perché non siamo rivali, anzi vogliamo entrambe il bene di Ale quindi non vedo perché dobbiamo per forza litigare”

Jessica Mascheroni di Temptation Island fidanzata? La verità

Ma tra le mille curiosità che ruotano intorno a Jessica Mascheroni in questo periodo c’è anche un nuovo amore in vista. Sui social si mostra infatti insieme a un altro uomo in alcuni post dolci e romantici, come l’ultima foto in treno in cui si tengono per mano. Per chi si chiedesse se Jessica dopo Temptation Island è di nuovo fidanzata è arrivata la risposta da parte della diretta interessata: