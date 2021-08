Giulia De Lellis, vacanze di lusso col fidanzato Carlo: “Un figlio in arrivo”

By

Giulia De Lellis e Carlo Beretta più innamorati e complici che mai. Sono passati 12 mesi dal primo incontro e i due sono pazzi l’uno dell’altra. Nei mesi scorsi sono arrivate le presentazioni in famiglia e la coppia è più solida che mai. In questi giorni Giulia e il fidanzato stanno trascorrendo delle vacanze indimenticabili e a cinque stelle.

Giulia De Lellis e il rampollo, che in passato ha amato Dayane Mello, sono stati avvistati sulla Riviera ligure. Una vacanza da nababbi per i due: yacht da mille e una notte, moto d’acqua per il divertimento sfrenato e cenette di pesce a lume di candela.

Successivamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Carlo Beretta si sono spostati in un’altra località super esclusiva: la Costa Azzurra. Qui si sono goduti giornate piene di relax e divertimento, rafforzando ancora di più il loro rapporto.

Un rapporto che potrebbe presto sfociare in qualcosa di più concreto: pare che Giulia De Lellis e Carlo Beretta siano intenzionati ad avere un figlio. “Secondo gli amici, presto potrebbero decidere di coronare la loro love story con un bebè”, fa sapere il settimanale Nuovo.

Del resto Giulia De Lellis non ha mai nascosto la voglia di diventare mamma e oggi, dopo il successo professionale raggiunto sui social network e in tv, è pronta a compiere un passo del genere. Carlo Beretta sembra l’uomo giusto dopo le delusioni sentimentali avute con Andrea Damante e Andrea Iannone. Insomma, non resta che attendere il lieto annuncio…

Chi è Carlo Beretta

Carlo Gussalli Beretta, 24 anni, è il figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta. È laureato in Economia Aziendale e Manageriale alla Bocconi di Milano. Al momento il fidanzato di Giulia De Lellis ha scelto di non lavorare nell’azienda di famiglia.

Dopo lo stage presso l’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point oggi è occupato nel settore risorse umane presso la Bombardier Transportation di Berlino. Carlo è un grande appassionato di viaggi, sport e caccia. Tra i suoi migliori amici c’è Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne.