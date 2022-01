Crac Hunziker, Bova a processo, Belen in love: le 10 news della settimana

Fulmine a ciel sereno: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato essersi separati. Lo hanno fatto con una nota sobria consegnata all’Ansa in cui hanno promesso che continueranno a crescere le loro due figlie nell’amore e nell’amicizia.

Si mormora che Stefano De Martino e Belen Rodriguez, recentemente paparazzati insieme in aeroporto, a Malpensa (lui è andato a prenderla dopo il viaggio che la modella si è concessa in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini), abbiano ripreso a vedersi e non solo perché abbiano un figlio insieme, Santiago. I ben informati sostengono che vogliano provare a intrecciare nuovamente i fili dell’amore perduto. Ma c’è dell’altro: oltre alle foto dell’aeroporto ne sono emerse altre, che hanno provato che i due ex coniugi hanno trascorso un weekend nella stessa dimora. Aaah, l’amore…

La soap opera del Gf Vip con protagonisti Alex Belli e Delia Duran continua. Lui l’ha lasciata, con un tweet. Domanda: ma se lei aveva già lasciato lui nel reality (disse a Manila che era finita), come ha potuto lui lasciare lei?

The Voice Senior 2 ha concluso la sua brillante stagione ed ha decretato il suo vincitore: a salire sul gradino più alto del podio è stato Annibale Giannarelli, già voce della mitica colonna sonora di ‘Lo chiamavano Trinità’. Trionfo più che meritato. A gongolare anche Gigi D’Alessio visto che Giannarelli faceva parte del suo team.

Alessia Marcuzzi torna a Mediaset avendo ricevuto il ‘perdono’ da Pier Silvio Berlusconi? L’indiscrezione è circolata nei giorni scorsi, venendo smentita dalla diretta interessata con un lapidario: “Sto bene dove sto”.

Alessia Macari, ex Cociara nonché ex vincitrice del GF vip, è diventata madre per la prima volta. Un parto non semplice: il giorno prima di dare alla luce la figlia, la neomamma ha scoperto di aver contratto il Covid.

Nervi tesi tra Marcell Jacobs e Fedez: pare che il campione olimpico dei 100 metri abbia voluto svincolarsi anzitempo dal contratto che lo legava alla società del rapper che gli stava curando l’immagine. La faccenda è finita in mano agli avvocati: chissà che epilogo avrà.

Amadeus scalda i motori del Festival di Sanremo: come super ospite musicale, dopo aver ingaggiato Cesare Cremonini, è riuscito a convincere anche Laura Pausini. L’1 febbraio si avvicina: preparate i popcorn.

Valerio Scanu cambia vita: a breve si laureerà in giurisprudenza ed ha tutta l’intenzione di esercitare la professione di avvocato. Auguri!

Raoul Bova è accusato di violenza privata, lesioni personali e minacce per avere strattonato e sferrato un pugno a un automobilista. La vicenda risale al 2019 ed ora l’attore dovrà difendersi nel processo a suo carico.