Sanremo, annunciato altro ospite big: cantante italiana famosissima, chi è

A due settimane esatte dall’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo Amadeus ha fatto un altro importante annuncio. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, qualche giorno dopo aver confermato la presenza all’Ariston dei Maneskin e aver rivelato i nomi delle co-conduttrici, ha comunicato il nome di un altro super ospite di Sanremo 2022: Laura Pausini. Ecco quando la voce femminile simbolo dell’Italia nel mondo sarà presente.

Amadeus, da ben tre anni al timone del Festival di Sanremo, ha annunciato che Laura Pausini sarà ospite a Sanremo durante l’edizione serale del TG1 del 18 gennaio 2022. La cantante 47enne calcherà il palco del Teatro Ariston mercoledì 2 febbraio 2022, nel corso della seconda delle cinque serate lungo le quali si snoderà la competizione canora.

La presenza di Laura Pausini al Festival era nell’aria da tempo ed ora è stata finalmente resa ufficiale. Amadeus l’ha presentata come un’artista “amata in tutto il mondo”. Dopo le parole del ravennate è stata la stessa Pausini a prendere la parola in una clip, nella quale ha annunciato che si esibirà per la prima volta dal vivo all’Ariston con il suo nuovo singolo. Quest’ultimo, intitolato “Scatola”, è stato scritto insieme a Madame e sarà pubblicato tra due giorni, il 20 gennaio 2022.

Si tratta di un vero e proprio ritorno in grande stile per la cantautrice che ha vinto nella sezione “Giovani” di Sanremo nel 1993. Ecco le parole con cui la Pausini ha ufficialmente accolto l’invito di “Ama”:

“Presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone, ‘Scatola’. Poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Io non vedo l’ora. Grazie dell’invito”.

Sanremo 2022, il ritorno di Laura Pausini

Non resta che aspettare e vedere quali saranno le novità in vista per la cantante originaria di Faenza. Quest’ultima molto probabilmente è pronta a tornare a dominare la scena musicale italiana. Il suo ultimo album risale al 2018.

La 47enne ha calcato il palco dell’Ariston l’anno scorso. Nel 2021, infatti, Amadeus l’ha invitata per cantare la canzone “Io sì (Seen)”, colonna sonora del film “La vita davanti a sè” con Sophia Loren. Il brano, che ha avuto successo internazionale, ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui un Golden Globe nella categoria “Miglior canzone originale” e una nomination ai premi Oscar 2021.

Quindi, stando a quanto è stato svelato finora, la 72esima edizione del Festival di Sanremo vedrà come super ospiti musicali i Maneskin, che si esibiranno nel corso della prima serata, Laura Pausini e Cesare Cremonini.