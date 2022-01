Sanremo 2022, è ufficiale: tornano i Maneskin, ecco quando

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022, ha fatto il colpaccio. Dopo aver annunciato i nomi delle figure femminili che lo accompagneranno alla conduzione della kermesse Ama ha rivelato che sul palco dell’Ariston ci saranno i Maneskin. Ecco cosa hanno detto i componenti della band vincitrice della scorsa edizione del Festival e quando si esibiranno.

La presenza di Maneskin a Sanremo era nell’aria da un po’ di tempo, mancava solo l’ufficialità. Amadeus ha confermato il rumor al TG1 serale del 16 gennaio 2022 proprio insieme alla band romana, collegata da Los Angeles. Dopo averli elogiati con orgoglio Amadeus ha rivelato che i Maneskin saranno i super ospiti della prima serata della kermesse, il primo febbraio 2022.

Sanremo 2022, quindi, si aprirà praticamente come si è chiuso l’anno scorso, con la band capitanata da Damiano David sul palco. Il conduttore ravennate si è mostrato felice ed emozionato e ha ringraziato più volte i quattro ragazzi per aver accettato l’invito a Sanremo. Si può dire che i Maneskin siano ormai dei veri e propri ospiti internazionali. Si tratta di un ritorno in grande stile per la band la cui carriera, dopo la vittoria alla 71esima edizione del Festival, ha letteralmente preso il volo.

“Sarà veramente la serata Maneskin‘” ha detto il ravennate, che probabilmente ha intenzione di riservare grande spazio al gruppo. A quanto pare per Amadeus non è stato difficile riportare la band a Sanremo: “So l’affetto che hanno per il Festival e sanno l’affetto che ho io e tutto il pubblico per loro, quindi è bastato un mio sentito invito fatto con il cuore per avere il loro sì”. Damiano David, frontman dei Maneskin, ha detto che lui e i suoi compagni sono prontissimi: “Non vediamo l’ora”, queste le parole del cantante 23enne. Victoria De Angelis, bassista del gruppo, ha aggiunto: “Sarà bellissimo perché è proprio lì che è iniziato tutto, volevamo ringraziare tantissimo Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo”.

Amadeus, con un pizzico di orgoglio, ha chiesto a David di raccontare il motivo per cui lui e i compagni si trovano in California. Il frontman ha spiegato che hanno suonato lì ieri e si stanno preparando in vista della loro prima esibizione al Saturday Night Live, programma celebre negli USA, prevista per il prossimo 22 gennaio.

Insomma, il successo dei Maneskin non si ferma. Dopo la vittoria a Sanremo e all‘Eurovision 2021 Victoria, Ethan, Damiano e Thomas hanno praticamente conquistato il mondo. Hanno addirittura aperto un concerto dei Rolling Stones e suonato agli MTV EMA. Da poco è stato reso noto che saranno presenti anche al Coachella la prossima primavera, uno dei più famosi festival musicali americani.