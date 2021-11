Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones: le parole di Mick Jagger

Ennesimo traguardo per i Maneskin. Il gruppo che ha vinto il Festival di Sanremo 2021 e l’Eurovision Song Contest 2021 ha aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Sabato 6 novembre Damiano David e socia hanno dato “il via alle danze” con la consueta carica e verve. Vestiti con un look a stelle e strisce, i quattro ragazzi hanno raccolto gli applausi dei fan degli Stones con un’esibizione di mezz’ora.

Il cantante romano ha ringraziato tutti i presenti e la band inglese per questa incredibile opportunità. Damiano, che ha parlato a nome di tutti i Maneskin, si è detto onorato di poter cantare su quel palco, quello dell’Allegiant Stadium. David, Victoria, Thomas e Ethan hanno suonato e cantato per oltre trenta minuti facendo scatenare il pubblico.

Prima sulle note di In nome del Padre, poi Zitti e buoni – canzone che ha dato il via alla loro carriera internazionale – e subito dopo con Mamma mia, Beggin e I wanna be your slave. Successivamente i Maneskin hanno lasciato spazio ai Rolling Stones. Una volta arrivato sul palco Mick Jagger ci ha tenuto a ringraziare personalmente il gruppo romano.

“Grazie mille ragazzi”, ha detto l’artista 78enne in italiano. Mick Jagger e i Rolling Stones hanno apprezzato molto la performance dei Maneskin, sempre più internazionali. Di recente sono stati ospiti della tv americana: prima al Tonight Show di Jimmy Fallon e prossimamente al famoso The Ellen DeGeneres Show.

Nei giorni scorsi, sempre negli Stati Uniti, la cover di Begging dei Maneskin è diventata disco di platino. Il singolo ha venduto oltre un milione di copie. La prossima settimana Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan saranno protagonisti anche agli MTV EMA.

Il tour dei Maneskin

Nel 2022 partirà ufficialmente il tour internazionale dei Maneskin. Le tappe italiane – quelle a Roma, Milano, Napoli, Firenze, Verona – sono andate sold out in circa due ore. La prossima estate la band italiana si esibirà pure al Circo Massimo. Il Loud Kids on Tour porterà il gruppo anche in: Inghilterra, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Francia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Ucraina, Russia, Estonia.