I Maneskin conquistano l’America: ospiti da Jimmy Fallon, ecco quando

I Maneskin sono ormai un’icona mondiale. La band si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie a X Factor, che non hanno vinto ma il loro talento li ha portati sui palcoscenici di tutto il mondo. Prima il successo in Italia, poi si sono fatti conoscere in Europa e alla fine i riconoscimenti, meritati: la vittoria del Festival di Sanremo e quella dell’Eurovision Song Contest. Tutto nel giro di pochi mesi e adesso i Maneskin non si fermano più. Era quello che sognavano, era forse ciò che meritavano, almeno secondo molti. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas adesso sbarcano in America.

Non si parla solo di concerti, che sono comunque una tappa importante per una band, ma anche di un’occasione rara: i Maneskin saranno ospiti di Jimmy Fallon. Non è un fatto da sottovalutare, perché in realtà ha una valenza tutt’altro che irrilevante. Basta pensare che prima di loro Fallon ha ospitato solo Andrea Bocelli, parlando di ospiti italiani ovviamente. Ma Beggin dei Maneskin continua a regnare nelle classifiche americane e Fallon non si è fatto sfuggire l’occasione di avere ospite la band del momento.

I Maneskin terranno due concerti in America: il 27 ottobre a New York e il 1 novembre a Los Angeles. Prima di salire sul palco, i Maneskin saranno ospiti del Fallon Tonight Show: quando? Il 26 ottobre. Martedì prossimo quindi sarà il grande giorno per loro, perché sarà come ricevere un battesimo a icone mondiali. I quattro ragazzi che suonavano per le strade di Roma sognando in grande ce l’hanno fatta: hanno sfondato anche in America. E loro ovviamente non stanno nella pelle per questa occasione:

“Non vediamo l’ora di incontrare Jimmy Fallon e di esibirci al Fallon Tonight Show”

Questo hanno scritto sui loro profili social, allegando la locandina dell’ospitata da Jimmy Fallon del 26 ottobre. Insomma, un nuovo e grande traguardo per la band. Non possono che essere orgogliosi in questi momenti sia Manuel Agnelli, che li ha scelti e guidati a X Factor 2017, sia Amadeus, che li ha voluti a Sanremo. E forse proprio il festival è stata la vera svolta per loro, perché ha permesso alla band di partecipare all’Eurovision e conquistare il tetto d’Europa.