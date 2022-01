GF Vip, Alex Belli e Delia Duran: ora è fantascienza, lui la lascia su Twitter

Fanta gossip, fanta Grande Fratello Vip, fantascienza: la storia di Alex Belli e Delia Duran non ha più niente di realistico. Trattasi ormai di un caso in cui la finzione e la verità si sono mescolate in modo talmente omogeneo che è impossibile districarle. Provare a comprendere dove finisca la recitazione e inizi la vita vera della modella venezuelana e dell’attore parmense è un esercizio che non porta a nulla, un rompicapo senza soluzione. Recitano? Ma come si può recitare per così tanti mesi? Sono una coppia aperta o no? Stavano davvero assieme o no? Ma sono sposati oppure non c’è alcuna carta che certifichi l’unione?

In mezzo a cotanto caos, ecco che nel tardo pomeriggio di sabato 22 gennaio 2022, è arrivato l’ennesimo colpo di scena firmato Alex Belli: “Delia da ora camminerà da sola”, altrimenti detto la relazione si è conclusa. Almeno per ora, domani chissà, perché dopotutto la fantascienza è bella perché segue logiche non applicabili alla realtà. Evidentemente però applicabili al reality show.

“Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”. Così in un tweet Alex Belli per annunciare il suo passo indietro nella love story. E pensare che fino a ieri l’attore era convinto di tutt’altro. E infatti si è presentato fuori dalla Casa più spiata d’Italia per dare l’anello di matrimonio (matrimonio si fa per dire) a Delia Duran come segno del loro amore.

GF Vip, Alex Belli e “l’amore totalitario” per Delia: ma ventiquattro ore dopo la lascia

“Il nostro amore è totalitario è incredibile. Io ho scelto te e ho interrotto il mio percorso per seguirti. È inutile che fai Santa Maria Goretti. Dimostra chi sei e non farti forviare da quelle persone che stanno li dentro. Io ti chiedo perdono se ti ho fatto soffrire, ma quello che siamo noi è un rapporto libero”. Così Belli al GF Vip. In ventiquattro ore tutto è cambiato. Naturalmente il parmense ha dovuto comunicare anche la scelta di troncare con Delia al pubblico, con un cinguettio. Sia mai che i riflettori mediatici si possano spegnere sul caso. E pensare che lui continua a ribadire che il gossip lo disgusta e che non è il suo mondo. Insomma, il chiacchiericcio attorno alla sua relazione lo schifa. Fantascienza, si diceva…

In mezzo a tutto ciò chi continua a gongolare è Alfonso Signorini che non deve nemmeno sforzarsi troppo per creare situazioni notiziabili e curiose per sostenere ben due prime serate settimanali su Canale Cinque. La soap opera non è ancora finita!