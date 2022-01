Alessia Marcuzzi NON torna in tv: “Sto bene dove sto”, la smentita

Alessia Marcuzzi non torna in tv e non torna a Mediaset. Dopo lunghi giorni di chiacchiericci e voci di corridoio che si rincorrevano, la conduttrice ha deciso di metterci la faccia e di mettere a tacere i gossip. Si è parlato infatti di un suo ritorno a Mediaset e in particolare oggi c’è stata una soffiata secondo la quale Piersilvio Berlusconi avrebbe perdonato la conduttrice, reinserendola in azienda. La stessa azienda che lei ha deciso di lasciare perché non sentiva più di appartenere a ciò che stava facendo.

In questi mesi la Marcuzzi è stata accostata ai più svariati programmi televisivi, anche al Festival di Sanremo. In un momento sembrava quasi contesa da più reti e prossima a firmare un contratto in Rai. E dopo tante voci e tante ipotesi, nessuna che però si è concretizzata, oggi Dagospia ha parlato del perdono di Piersilvio e del ritorno a Mediaset. Cosa avrebbe dovuto condurre? Pronto per lei ci sarebbe stato un ampio catalogo di trasmissioni tra cui scegliere, oltre al ritorno alla conduzione de Le Iene.

Ebbene, fino a oggi la conduttrice ha lasciato che tutti i gossip sul suo conto circolassero qui e là. Non ha fatto lo stesso dopo gli ennesimi rumors, perché in serata è arrivato il suo messaggio su Instagram. Tra le stories ha condiviso una sua risposta del 16 novembre scorso in cui rispondeva a una domanda sul suo ritorno in tv spiegando che sarebbe tornata quando sarebbe stata pronta. Quel momento non è ancora arrivato:

“Ci tengo a dirvi (perché leggo di un mio ritorno in tv) che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto”

Ha scritto che le manca molto il suo pubblico, ma a quanto pare non è ancora il momento di riabbracciarlo. Alessia Marcuzzi ha smentito il ritorno in tv e a Mediaset con queste poche parole, ma abbastanza chiare. La sua smentita servirà a far cessare le indiscrezioni sul suo conto? Probabilmente no, ma i suoi sostenitori saranno stati ben felici di avere notizie direttamente da lei. Non è ancora arrivato il momento di rivedere la conduttrice in televisione. Magari sarà lei la prima a informare i fan quando deciderà di tornare sul piccolo schermo.