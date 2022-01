Alessia Marcuzzi, il perdono di Piersilvio Berlusconi: il ritorno a Mediaset

Avevamo dato ormai praticamente per scontato che Alessia Marcuzzi fosse ormai fuori dai giochi di Mediaset. Nei mesi scorsi, la conduttrice volto di punta della rete di Piersilvio Berlusconi aveva annunciato il suo abbandono, dopo 25 anni di onorata collaborazione.

Con un lungo post sui social la Marcuzzi aveva spiegato che voleva lasciare la rete per “un’urgenza di libertà”, in quanto si era resa conto di non riconoscersi più. “Ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata” aveva scritto la Marcuzzi sui social.

In qualche modo, insomma, era quasi come se la conduttrice stesse lanciando un messaggio a Mediaset e ai suoi programmi, che non la rispecchiavano più. Parole, quelle della Marcuzzi, che aveva comprensibilmente suscitato stupore e dispiacere in Piersilvio Berlusconi, come riportato su Dagospia.

Ma è proprio sul sito diretto da Roberto d’Agostino che leggiamo, sempre a proposito di Alessia Marcuzzi, un’indiscrezione bomba. La presentatrice, dopo essere stata “perdonata” da Piersilvio, avrebbe in realtà cambiato idea e sarebbe pronta a tornare a Mediaset. Quello che sappiamo fino a questo punto è che la trattativa per il ritorno in Mediaset della Marcuzzi è già in fase avanzata ed è stata portata avanti dal suo potente manager, Beppe Caschetto. Se tutto andrà secondo i piani, gli incontri fra Piersilvio e Caschetto dovrebbero concludersi nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda invece quello che Alessia Marcuzzi andrà a fare quando “tornerà” in Mediaset, senza in realtà aver mai lasciato la rete troppo a lungo, abbiamo già qualche anticipazione. Sappiamo che alla Marcuzzi dovrebbe essere offerto un contratto ampio, con molti programmi. Tra questi ci sono Le Iene, in onda da mercoledì 9 febbraio, programma che la presentatrice conosce ormai come le sue tasche. Ma non solo. Alla Marcuzzi potrebbe infatti essere proposta anche la conduzione di show nuovi, sia su Canale 5 sia su Italia 1. Da questa prospettiva, insomma, non si dovrebbe prospettare per lei un ritorno alla conduzione del Grande Fratello NIP, di cui si è occupata negli anni scorsi.