Raoul Bova a processo: aggredì l’uomo che stava per investire Rocio

L’attore ha perso la testa quando un automobilista stava per travolgere la compagna spagnola

Raoul Bova è accusato di violenza privata, lesioni personali e minacce per avere strattonato e sferrato un pugno a un automobilista. La vicenda risale al 2019, quando l’attore e la compagna Rocio Munoz Morales si trovavano in zona San Giovanni, più precisamente nei pressi del mercato di via Amiterno. I due erano appena usciti da un ristorante – dove avevano pranzato – ed erano diretti al parcheggio quando è sopraggiunta un’auto.

Al volante un avvocato 42enne, che nel posteggiare avrebbe sfiorato l’attrice e ballerina spagnola rischiando di investirla. A quel punto, stando a quanto ricostruito, Raoul Bova si sarebbe avvicinato alla macchina furioso tanto da pronunciare: “Hai visto cosa hai fatto? Ti ammazzo”.

Tra i due sarebbe nata un’accesa discussione degenerata con l’attore che avrebbe afferrato il legale per un braccio e tirato fuori dall’auto. Dopo avergli strappato il telefono dalle mani lo avrebbe colpito alla spalla con un pugno. Mentre Bova è finito a processo per violenza privata e lesioni personali l’avvocato dovrà rispondere di altro.

L’automobilista è infatti accusato di violenza privata in relazione alla manovra con cui avrebbe rischiato di investire la Morales, parte civile nel processo. La prossima udienza è fissata al 10 maggio del 2021. Nessun commento pubblico è arrivato da parte di Raoul Bova e della sua compagna.

Nessuna crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Di recente si è parlato di una crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Voci che si sono diffuse dopo che l’attrice e ballerina spagnola si era presentata ad un evento da sola, senza il compagno italiano. I due attori dovevano essere premiati al Cinemagia Awards ma alla fine solo Rocio ha ricevuto il suo premio.

Nessuna spiegazione da parte di Bova, che ha fatto così insospettire i più. In realtà, come rivelato successivamente a Novella 2000, l’interprete ha fatto tardi sul set di Don Matteo, dove è una delle new entry più attese della prossima stagione. Oggi Raoul e Rocio appaiono più complici e affiatati che mai.

Le tanto attese nozze dovranno però attendere: Bova non è intenzionato a sposarsi di nuovo dopo il matrimonio fallito con Chiara Giordano, dalla quale ha avuto i figli – ormai grandi – Alessandro e Francesco Leon. Dall’unione con Rocio sono invece nate le piccole Luna e Alma.