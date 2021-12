Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono in crisi? La verità in un’intervista

In questi giorni non si fa che parlare di un presunto allontanamento tra i due attori

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales stanno ancora insieme? Certo che sì! Nei giorni scorsi si erano diffuse alcune voci di crisi dopo che l’attrice e ballerina spagnola si era presentata ad un evento da sola, senza il compagno italiano. I due attori dovevano essere premiati al Cinemagia Awards ma alla fine solo Rocio ha ricevuto il suo premio. Nessuna spiegazione da parte di Bova, che ha fatto così insospettire i più.

In realtà, come rivelato successivamente a Novella 2000, Raoul Bova ha fatto tardi sul set di Don Matteo, dove è una delle new entry più attese della prossima stagione. Oggi Raoul e Rocio appaiono più complici e affiatati che mai. La prova? Un’intervista di coppia rilasciata al settimanale Grazia, nel numero in edicola da mercoledì 29 dicembre.

L’ex marito di Chiara Giordano e l’ex star della versione spagnola di Ballando con le Stelle hanno ripercorso le tappe del loro amore, pieno di magia e follia. Per amore di Raoul Bova Rocio Munoz Morales ha sfidato critiche e pregiudizi e ha lasciato il suo Paese natale, la Spagna, per trasferirsi in Italia.

In barba alle malelingue quello tra Raoul e Rocio non è stato solo un flirt passeggero, nato sul set del film Immaturi-Il viaggio, ma una relazione stabile e duratura che ha portato alla nascita di una famiglia. Bova e la Morales hanno due bambine, Luna e Alma, di sei e tre anni.

Per ora la coppia non è ancora convolata a nozze. L’interprete spagnola ha spiegato che sta aspettando la proposta del compagno:

“Io sono all’antica. Se mai succederà significherà che Raoul me l’ha chiesto come si deve”

Al momento Bova sembra voler temporeggiare visto che alla spalle ha già un divorzio, quello con Chiara Giordano. Sono stati marito e moglie dal 2000 al 2013 e hanno due figli – Alessandro e Francesco Leon – ormai grandi. A tal proposito Raoul ha ammesso:

“La nostra unione è fortissima, per me siamo già una famiglia. Rocio la amo, davanti a tutti e davanti a Dio, ogni giorno”

Rocio Munoz Morales ha confidato che lei e Raoul Bova sono molto diversi e che i litigi di coppia sono piuttosto rari. L’attrice ha definito il collega testardo e permaloso mentre per Bova Rocio è molto gelosa, tanto che in passato non sono mancate delle vere e proprie sfuriate.

Di recente Raoul e Rocio hanno condiviso lo stesso set: sono i protagonisti della nuova fiction Mediaset dal titolo Giustizia per tutti, in onda su Canale 5 nel 2022.