Alessia Macari, parto col Covid: “Io positiva, tanta sofferenza”, il racconto

Alessia Macari è diventata mamma circa una settimana fa, ma lo ha annunciato solo due giorni fa. La bimba si chiama Neveah, è nata dall’amore con Oliver Kragl ed è venuta al mondo il 14 gennaio. L’annuncio della sua nascita però è stato dato da mamma e papà un paio di giorni fa, quindi non nell’immediato. Oggi sembra più chiaro il motivo di questo ritardo. Alessia ha raccontato il parto con un lungo messaggio su Instagram pubblicato in due parti, in cui non ha mancato di ringraziare lo staff dell’ospedale che le sono stati accanto. Soprattutto perché era sola. Il motivo? Alessia Macari era positiva al Covid quando ha partorito.

“Vi scrivo con tanta sofferenza”, così ha esordito nel suo messaggio su Instagram in cui ha spiegato come sono andati i fatti. La sofferenza però è accompagnata da tantissima felicità per la nascita della figlia Neveah, lei è ancora incredula per la gioia di essere diventata mamma ma ha voluto rendere partecipi i fan di ciò che le è successo. Queste le sue parole:

“Il giorno prima di essere ricoverata sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19, nonostante, ci tengo a sottolinearlo, da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni compresa la vaccinazione. Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa”

Il parto da positiva a Covid non è stato semplice per Alessia Macari, soprattutto perché ha dovuto passare i primi giorni lontana dalla figlia. Nel suo messaggio ha scritto infatti che la bimba è stata trasferita in un altro reparto e non ha potuto vederla per tre giorni. Un tempo che a lei è sembrato eterno. “All’interno del reparto Covid ho vissuto dei momenti davvero difficili che credo non dimenticherò mai”, ha proseguito. Alessia non ha nascosto che l’isolamento l’ha messa a dura prova, per questo ha colto l’occasione per invitare chi la segue a vaccinarsi perché è molto importante.

Quindi è passata a ringraziare il personale medico che l’ha assistita durante il parto e tutto il reparto maternità Covid. Infine ha parlato anche del marito Oliver, che anche a distanza è riuscito a farle sentire tutto il suo amore e aiutandola in tutti i modi. Insieme a questo messaggio, Alessia ha pubblicato anche delle foto di questi giorni in ospedale. Tra queste c’è anche lo screen di una videochiamata col marito, di lei a letto in ospedale con due mascherine, che indossa anche in macchina mentre torna a casa. Pare quindi che mamma e figlia siano state dimesse.