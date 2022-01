Alessia Macari è diventata mamma: sesso, nome e perché non allatterà

Alessia Macari è diventata mamma per la prima volta. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato con un post divulgato su Instagram la nascita della sua prima figlia per cui, assieme al marito Oliver Krag (la coppia si è sposata nel 2019), ha optato per un nome alquanto originale. La bimba, venuta alla luce il 14 gennaio 2022 (ma la notizia è stata resa nota soltanto lungo la serata di martedì 18 gennaio), è stata chiamata Nevaeh. Curiosamente, come ha sottolineato la stessa Macari, il nome, se letto al contrario, diventa heaven, vale a dire paradiso in inglese.

“Io mi chiamo Nevaeh Kragl, il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN… che tradotto dall’inglese è “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3470kg”. Così ha esordito Alessia nel far sapere di essere diventata madre. Quindi ha proseguito, facendo sempre finta di far parlare la piccina appena nata: “Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta)”.

“Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”, ha concluso la Macari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

Inizialmente Kragl e Alessia erano orientati su un altro nome. Ancor prima di conoscere il sesso del bebè, avevano lasciato trapelare che stavano pensando di chiamarlo Sia, se fosse stata femmina, oppure Maui, se fosse stato un maschietto. Evidentemente hanno cambiato idea strada facendo, decidendo alla fine per Nevaeh, ‘paradiso’.

Alessia Macari ha partorito la sua prima figlia: la decisione di non allattare

Di recente Alessia Macari ha spiegato che non ha intenzione di allattare. Il motivo? Per il semplice fatto che non le piace. La scelta della vincitrice del Grande Fratello Vip 1 ha innescato, manco a dirlo, una marea di polemiche tra le sue fan.

Alessia ha risposto a tono, sottolineando che anche lei non è stata allattata da piccina. Nonostante ciò, ha puntualizzato sempre la giovane mamma 28enne, non ha riscontrato particolari problemi nel corso della crescita. Da qui la decisione di non allattare.

Alessia Macari, chi è il marito Oliver Kragl

Oliver Kragl è un calciatore professionista tedesco. Nato a Wolfsburg il 12 maggio 1990, grazie a delle spiccate doti sportive è diventato un giocatore, più precisamente un centrocampista. Ha iniziato la carriera nell’Eintracht Braunschweig, dopodiché è approdato al Germania Halberstadt. Quindi ha vestito la maglia del Babelsberg 1903 e del Ried Ried, prima di sbarcare in Italia, giocando per il Frosinone, il Crotone, il Foggia, il Benevento e l’Ascoli.