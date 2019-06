Alessia Macari e Oliver Kragl, i retroscena sul matrimonio: la d’Urso senza parole

Matrimonio Alessia Macari e Oliver Kragl: gli sposi a Pomeriggio Cinque

Alessia Macari e Oliver Kragl si sono sposati da poco, e Barbara d’Urso ne ha giustamente approfittato per ospitarli a Pomeriggio Cinque nella puntata di oggi. I due hanno parlato non solo del loro rapporto e di questa storia d’amore nata un po’ di tempo fa ma anche di alcuni retroscena del matrimonio raccontando al pubblico le emozioni di quel giorno: emozioni che hanno scatenato anche un po’ di risate in studio perché a un certo punto Alessia ha detto alla d’Urso che non ha voluto piangere e che quando lo ha fatto era in macchina per un motivo ben preciso.

Alessia Macari ha pianto in macchina: Barbara d’Urso divertita

“Io – queste le parole di Alessia riferite alla notte prima del matrimonio – non riuscivo a dormire, stavo con gli occhi spalancati. Non potevo dormire…”. “Sì – queste invece le parole di Oliver –, ho dormito. Ero emozionato. Mi sono svegliato alle 6 mattina. Ho pianto quando è entrata in chiesa e dopo quando è venuta”. Come vi dicevamo, lei non ha pianto per niente e, anzi, ha chiesto a Oliver di calmarsi un po’ quando lo ha visto in lacrime. “Io – ha poi aggiunto – ho pianto in macchina perché sennò l’abito diventata nero pieno di mascara”. La d’Urso era visibilmente divertita al sentire queste parole, e come lei molti altri, visto che la Macari è sempre stato un personaggio positivo e solare. Non per niente – lo ricorderete senz’altro – ha vinto il Grande Fratello qualche edizione fa.

Il futuro di Alessia Macari e Oliver Kragl

Non sappiamo cosa succederà ad Alessia Macari e Oliver Kragl in futuro, cioè quali sono i loro progetti di vita insieme, ma ragionando in termini televisivi sarebbe bello vederli a Temptation Island, dove spesso finiscono invece soprattutto le coppie nate a Uomini e Donne o al Grande Fratello; Alessia è una ragazza divertentissima e anche molto verace, lui non ci sembra da meno: entrambi insomma sarebbero dei protagonisti perfetti del reality show dell’estate. Dite che li hanno già presi in considerazione? Chissà. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.