Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciano la separazione: è finita

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati: è ufficiale. Nei giorni scorsi ci sono stati dei gossip sulla coppia, anzi ex coppia, e tanti pettegolezzi che li volevano separati da qualche mese. Diva e Donna aveva anche parlato di due persone che vivono separati, uno a Bergamo e l’altra a Milano con le figlie. E oggi tutto ha trovato conferma nell’annuncio dei diretti interessati. Evidentemente Michelle e Tomaso hanno deciso di annunciare in prima persona la loro separazione per evitare i chiacchiericci sul loro conto. Anche perché prima di oggi Michelle ha sempre smentito i gossip che la volevano in crisi col marito, ma stavolta non arrivava alcuna smentita.

Ora è chiaro perché finora la Hunziker non è intervenuta sulle voci di separazione con Trussardi. Entrambi stavano concordando, probabilmente, un modo per annunciare e confermare la separazione. Lo hanno fatto oggi con una nota inviata all’Ansa. Dopo dieci anni insieme Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano. Nella nota firmata da entrambi si legge che entrambi hanno deciso di modificare e cambiare il loro progetto di vita dopo gli anni passati uno accanto all’altra.

La ex coppia ha anche due figlie, Celeste e Sole, ma la separazione non intralcerà il loro essere genitori presenti per le bimbe. Lo hanno chiarito nell’annuncio della separazione, e pare di capire che non ci sia astio tra i due:

“Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”

Sembrerebbe di capire insomma che si siano lasciati senza strascichi negativi e pesanti. Nella nota hanno parlato di amicizia e di amore reciproco, dunque potrebbe essere stata una decisione presa di comune accordo. I motivi della separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi probabilmente non verranno mai fuori, non quelli ufficiali almeno. Di sicuro questa nota non servirà a mettere a tacere del tutto i pettegolezzi, perché nel mondo del gossip si continuerà a parlare di questa separazione. In tanti proveranno a vederci chiaro e tenteranno di scavare a fondo, alla ricerca dei motivi che però loro non hanno intenzione di spiegare. Come hanno scritto chiaro e tondo, Michelle e Tomaso non aggiungeranno altro in merito.