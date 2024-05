Corona, Caruso, Bocchi… gravidanze, corna, amori: chicche di gossip

Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta a 50 anni. La sua fidanzata, Sara Barbieri, più giovane di lui di 26 anni, è incinta. Nina Moric, ex moglie dell’imprenditore, come l’ha presa? Benone. Ha mandato un messaggio affettuosissimo alla neo mamma.

Paola Caruso ha trovato un nuovo principe azzurro. Nei giorni scorsi ha postato su Instagram un filmato in cui scarta un anello di fidanzamento. Tutto normale? Non proprio, visto che raramente si vede una donna che festeggia in solitaria l’inizio di una love story. Infatti dell’uomo misterioso nessuna traccia, nel video non appare. Ovviamente gli utenti si sono scatenati e hanno iniziato a ironizzare citando Mark Caltagirone.

Finalmente si è capito che Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non sono solo amici. I due fanno coppia e non si nascondono più. Auguri!

Nuovo programma (Io Canto Family), nuovo fidanzato per Michelle Hunziker. Che coincidenza! La conduttrice svizzera è stata paparazzata con un manager amico di Mattia Narducci, il compagno di Anna Tatangelo. I quattro sono stati a cena assieme. Che sia la volta buona per la svizzera?

Fedez e Cristiano Iovino, per la vicenda del pestaggio di quest’ultimo, assieme ai loro legali, avrebbero trovato un accordo economico per evitare la denuncia. Il rapper, secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, per chiudere la questione avrebbe dato tra i 400 e i 500 mila euro al personal trainer romano. I soldi non sono tutto, ma aggiustano parecchie cose. Amen!

Fermi tutti: Noemi Bocchi potrebbe essere incinta. Il magazine Gente ha pubblicato delle foto della compagna di Totti intenta a giocare a padel e sembra che la possibilità che sia in dolce attesa non sia affatto remota.

Alena Seredova è tornata a parlare del tradimento di Gigi Buffon. Lo ha fatto alle Iene con un discorso alquanto mirato sul concetto di corna e fiducia. Impossibile darle torto.

In quei di Uomini e Donne il gossip non dorme mai. Che ci facevano i due ex Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, insieme a due amici, in un locale esclusivo milanese? Lui si è coccolato affettuosamente il cane di lei. Non si esclude un mitico ritorno in love…

Vi ricorda George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7? Il giovanotto era magrino e piuttosto esile. Ora partecipa alle competizioni di body building con un fisico ultra muscoloso. Una trasformazione sbalorditiva (foto)!

“Chi tradisce una volta, poi tradisce sempre”. Così Lucio Presta riferendosi a Stefano De Martino, suo ex assistito passato nella scuderia di Beppe Caschetto.