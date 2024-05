Michelle Hunziker, ecco il nuovo fidanzato e la strana coincidenza

Tana per Michelle Hunziker. La conduttrice di origini svizzere pare che abbia trovato un nuovo fidanzato dopo aver chiuso la relazione con l’osteopata ‘dei vip’ Alessandro Carollo. Prima ancora ha vissuto una love story con il medico ex Grande Fratello Giovanni Angiolini, frequentato pochi mesi dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Ebbene, chi è la nuova fiamma? Un aitante ometto, come si evince dallo scatto esclusivo pubblicato da Diva e Donna. Lui sarebbe un manager della moda amico di Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo, con cui infatti sono usciti a cena di recente.

C’è anche una curiosa coincidenza da notare. Ultimamente, quando la Hunziker si appresta a iniziare una nuova esperienza televisiva, ecco che escono le foto di coloro che frequenta. Era capitato qualche mese fa con Carollo, alla vigilia del ritorno su Canale Cinque di Michelle Impossible. Ora la conduttrice è in onda, sempre sull’ammiraglia Mediaset, con Io Canto Family. Ed ecco che spuntano le paparazzate con tale tenebroso manager. Coincidenze piuttosto rare, ma tant’è.

Altro fatto da rilevare è che non appena Diva e Donna ha lanciato la foto scoop sui social, l’ex moglie di Trussardi ed Eros Ramazzotti ha fatto incetta di critiche. Manco a dirlo, si sono fatti vivi parecchi utenti che si sono chiesti come sia possibile che la svizzera si innamori così tanto facilmente. A onor del vero c’è da rimarcare che, per ora, la Hunziker non ha rilasciato alcuna dichiarazione d’amore sul presunto nuovo compagno. Insomma, parlare di innamoramento è al momento troppo azzardato.

Pioggia di critiche su Michelle Hunziker

“Ma sì uno più uno meno, aleee”, ha tuonato un utente nel vedere lo scatto in cui Michelle è stata immortalata con il manager. “Questa non demorde, menomale che aveva dichiarato di rimanere single per la famiglia”, un’altra bordata assestata da un altro internauta, riferendosi al fatto che la Hunziker, in tempi non sospetti, aveva detto che le figlie e il nipotino (il figlio di Aurora Ramazzotti) la impegnavano già abbastanza e che non c’era spazio per un ‘lui’.

Altri commenti a caldo non proprio teneri: “Sembra di essere alla giostra… altro giro, altra corsa”; “Non voglio fare la morale a nessuno, ma è possibile innamorarsi ogni due mesi? Ma che valore si dà ai rapporti? Sono io quella strana forse”; “A me piace Michelle ma non capisco una cosa: ma perché continuano a cambiare uomini? Non sono mai contente? Non riesco a comprendere! Chi ha il pane non ha i denti…”; “Mi spiegate come fate a trovare il “principe azzurro” con così tanta facilità? Esco, mi guardo intorno e… niente mi innamoro più dei cani che dei padroni”. Sono piovuti tanti altri commenti simili. Amen!