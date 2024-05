Corona aspetta un figlio: la reazione inaspettata di Nina Moric

Nelle scorse ore Fabrizio Corona ha annunciato che diventerà padre per la seconda volta. La fidanzata Sara Barbieri, 24 anni (26 in meno rispetto all’imprenditore milanese) è incinta. Tra le varie reazioni alla notizia è spiccata quella di Nina Moric, ex moglie dell’ex re dei paparazzi con il quale ha avuto un figlio, Carlos Maria.

Chi si aspettava una reazione ‘scomposta’ da parte della modella croata dovrà prendere atto di essersi sbagliato. La Moric infatti, tramite una storia postata sul suo profilo Instagram, ha fatto degli auguri dolci alla futura mamma. “La tua gravidanza è un promemoria della bellezza e miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano”, ha scritto Nina rivolgendosi a Sara Barbieri.

Un gesto non scontato che segnala anche come i rapporti con l’ex marito oggi siano tranquilli e distesi, dopo le turbolenze del passato. Corona e l’ex moglie, dopo la fine del matrimonio, hanno vissuto vertiginosi alti e bassi. In questo momento, fortunatamente, sembra che regni la pace tra i due ex coniugi.

Corona e Sara Barbieri, quando hanno scoperto di aspettare un figlio

Corona e Sara Barbieri stanno insieme da circa tre anni. Qualche mese fa la relazione è passata attraverso un momento molto buio. La giovane ha lasciato intendere di aver posto fine al rapporto. L’addio è però stato momentaneo visto che successivamente lei e il compagno sono tornati a mostrarsi assieme e a vivere sotto lo stesso tetto, a Milano. Fabrizio, intervistato recentemente da Chi magazine, ha spiegato che lui e la fidanzata hanno scoperto di aspettare un figlio circa tre settimane fa. Inoltre ha aggiunto di essere felice di diventare padre per la seconda volta e che naturalmente una delle prime persone ad essere stata informata della lieta novella è stato il suo primogenito Carlos.

L’imprenditore ha detto che anche la futura neo mamma, cioè la sua giovane compagna, è contenta della gravidanza. In famiglia, però, c’è chi nutre qualche titubanza, vale a dire la sorella e il padre della Barbieri. Corona ha infatti riferito che questi ultimi, a differenza della madre, sono perplessi in merito alla dolce attesa. “D’altronde io ho 50 anni e Sara 24, è normale che abbiano dei pensieri”, ha commentato l’ex re dei paparazzi.