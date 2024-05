Davvero è George Ciupilan? Sì, perché ha trasformato il suo corpo

Ma quello è davvero George Ciupilan, il ragazzino de Il Collegio 4 (Rai Due) e del Grande Fratello Vip 7 (Canale Cinque)? La domanda è frullata in testa a migliaia di utenti che hanno visto il video pubblicato dal giovane nelle scorse ore su Instagram. In particolare l’influencer ha postato sui suoi account social un filmato in cui lo si vede ultra muscoloso, intento a partecipare a una gara di body building. L’effetto ‘prima e dopo’ è un qualcosa di shockcante. Evidentemente Ciupilan in questi mesi si è allenato tantissimo ed ha seguito un percorso particolare in palestra. Il suo fisico ha infatti subito una metamorfosi totale.

George Ciupilan e l’incredibile mutamento estetico: ora gareggia nelle competizioni di body building

“To be continued”, ha scritto il giovane ex gieffino a corredo del video in cui lo si vede in una competizione di body building, intento a sfoggiare pose in cui mette in risalto i suoi portentosi e definitissimi muscoli, come previsto da tali manifestazioni sportive dove si è chiamati a mostrare ogni fibra del proprio corpo tirata a lucido. Come poc’anzi accennato, chi segue il percorso di vita sui social del ragazzo è rimasto a bocca aperta. Tantissimi coloro che hanno commentato la trasformazione estetica di Ciupilan.

C’è chi si è limitato a manifestare sbalordimento per la forma raggiunta dall’influencer e chi invece ha sostenuto che stava molto meglio prima di iniziare l’avventura nel mondo del body building. Senza dubbio George ha lavorato duro in palestra in questi mesi. E lo ha fatto nell’ombra in quanto sui social non ha mai mostrato nulla degli allenamenti e del processo graduale del suo mutamento estetico.

Anche quando è stato ospite a Verissimo (Canale Cinque) a inizio gennaio, Ciupilan non ha accennato ad alcunché per quel che riguarda la sua nuova passione per i muscoli. Da Silvia Toffanin si è presentato con pantaloni, giacca e dolcevita. Insomma, ben coperto e attento a non svelare il suo “segreto”. Segreto che adesso è stato reso pubblico, provocando un’ondata di stupore.