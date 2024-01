George Ciupilan è stato aggredito: dettagli e come sta (video)

George Ciupilan è stato aggredito. Nelle scorse ore, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato un video dove è possibile vedere il suo viso tumefatto e in cui spiega l’aggressione subita. A quanto pare, il tiktoker sarebbe stato preso di mira da alcuni ragazzi, che avrebbero iniziato ad attaccarlo a causa della sua popolarità e visibilità mediatica. Ciupilan ha dichiarato di dover fare ancora alcuni accertamenti medici per capire meglio le sue condizioni di salute e condivide un messaggio importante per tutti i suoi colleghi del mondo social e televisivo. Ecco cos’ha detto in un post condiviso sul suo profilo Instagram:

Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni, devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta c tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere. Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro le possa succedere una cosa di questo tipo deve correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore.

Dal video in questione, è possibile vedere segni evidenti sul viso del content creator, come un occhio gonfio e un livido sempre sulla parte destra dell’occhio. Tuttavia, per capire bene i danni riportati, George dovrà fare delle visite più specifiche, soprattutto per quanto riguarda le aggressioni ricevute al tronco: il torace, l’addome e la parte superiore della schiena. Un incidente veramente terribile, che mostra anche la parte brutta dei social e delle conseguenze della fama.

Sebbene non si conoscano bene le dinamiche dell’accaduto, infatti, Ciupilan ha spiegato di essere stato aggredito proprio a causa della sua notorietà. A tal proposito, moltissimi colleghi e amici di George hanno mostrato il proprio supporto, lasciando un commento di sostegno sotto il post e esprimendo tutta la propria indignazione per quanto successo. Tra i vari messaggi, troviamo anche quelli di diversi ex compagni d’avventura di George al Grande Fratello Vip, come Charlie Gnocchi, Marco Bellavia, Patrizia Rossetti e Matteo Diamante. Non resta che tenere supervisionati i social del giovane tiktoker per avere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, augurandogli una pronta guarigione.

George Ciupilan, vita e carriera

George Ciupilan è nato in Romania il 13 luglio del 2002. All’età di circa 8 anni, si trasferisce con la madre in provincia di Savona, dove trascorre la sua infanzia. La fama arriva nel 2019, quando partecipa al reality di Rai 2, “Il Collegio“. In seguito a quest’esperienza, diventa un personaggio molto conosciuto sui social, specialmente su TikTok, dove vanta più di 1 milione di followers. Per quanto riguarda la televisione, nel 2021 prende parte alla prima edizione de “La Caserma“, mentre nel 2022 entra nella Casa del Grande Fratello Vip, dove resterà per circa quattro mesi.