George Ciupilan: “Lavaggio del cervello al GF Vip, chi me l’ha fatto”

E’ passato circa un mese e mezzo da quando George Ciupilan ha lasciato la Casa del “Grande Fratello Vip“, dopo aver perso il televoto contro Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Il tiktoker è riuscito a farsi amare dal pubblico per la sua educazione e sensibilità, tuttavia non è riuscito mai ad entrare nelle dinamiche del gioco e ha vissuto la maggior parte del suo percorso in disparte, stringendo amicizia solamente con Nikita Pelizon e pochi altri. Nell’ultimo periodo, però, Nikita e George si erano allontanti, poiché quest’ultimo aveva trovato ambigui gli atteggiamenti della vippona a seguito della diatriba con Luca Onestini. A distanza di tempo e dopo aver osservato bene ciò che era accaduto nella Casa, l’ex volto de “Il Collegio” sembra aver cambiato drasticamente idea. In una sessione di domande e risposte sul suo profilo Instagram, Ciupilan ha lanciato una dura stoccata nei confronti dell’ex tronista e di Edoardo Tavassi.

George Ciupilan: “Io vittima di un lavaggio del cervello da Onestini e Tavassi “

Oggi 13 marzo George ha aperto un box domande sulle sue storie Instagram e, ovviamente, i suoi followers lo hanno inondato di domande sulla corrente edizione “Grande Fratello Vip”. A tal proposito un suo seguace gli ha chiesto se ora, riuscendo a vedere le cose da un’altra prospettiva, abbia iniziato a credere a Nikita Pelizon riguardo le accuse mosse in questi mesi nei confronti di Luca Onestini. L’ex vippone ha risposto, senza esitazione, di si e ha aggiunto poi delle forti parole in cui attacca l’ex di Ivana Mrazova ed Edoardo Tavassi: “Come anche sono convinto di aver subito un bel lavaggio di cervello da Luca e Tavassi. Ma d’altronde non ho la loro esperienza e lungimiranza”.

Insomma, una bordata non indifferente nei confronti dei suoi ex coinquilini. I fan del reality hanno, però, criticato questa uscita di George Ciupilan. In molti si sono chiesti come mai all’interno della Casa abbia sempre deciso di comportarsi da “ignavo“, mentre, una volta fuori, abbia improvvisamente trovato il coraggio di fare accuse così pesanti. Inoltre, c’è anche chi ha fatto notare che, in realtà, Tavassi e l’influencer non hanno mai parlato di quest’argomento, indi per cui non capiscono in base a quali presupposti abbia deciso di dare del manipolatore all’ex naufrago. Alfonso Signorini farà a sapere ai vipponi delle dichiarazioni di George o preferirà sorvolare sulla questione? Chissà…