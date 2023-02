George Ciupilan è stato uno dei concorrenti più amati della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Durante il suo percorso, si è lasciato andare raccontando la sua storia e l’infanzia difficile dopo la separazione dei genitori. Il giovane tiktoker si è distinto per la sua educazione e gentilezza. Tuttavia, è stato anche criticato per non aver preso parte alle dinamiche della Casa ed è stato più volte accusato di aver paura di esporsi. La sua avventura si è conclusa lo scorso 31 gennaio, quando ha perso il televoto contro Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Da allora, non è stato molto presente sui social, postando pochissime foto o storie. Nelle ultime ore, però, l’ex gieffino ha rotto il silenzio e si è inaspettatamente scagliato contro uno dei suoi ex coinquilini.

Nel corso della sua permanenza nella Casa, il volto de “Il Collegio” è stato più volte ripreso per il suo carattere taciturno, che gli ha anche fatto guadagnare una serie notevole di nomination. Edoardo Tavassi, conosciuto per la sua tagliente ironia, lo ha più volte preso in giro per questa sua indole. E, proprio negli ultimi giorni, il ‘mattatore’ sarebbe tornato a parlare del percorso poco convincente dell’influencer. Il discorso, però, non è stato affatto apprezzato da Ciupian. A tal proposito, oggi 19 febbraio ha deciso finalmente di rispondere alle dichiarazioni del vippone in una Instagram story:

Qualche clip del GF Vip l’ho vista e ultimamente ci sto ridendo sopra. Se io decido di vivermi l’esperienza a modo mio, con le mie regole, vengo frainteso e definito senza voce. E mi sento di dire che non mi hanno capito: la voce ce l’ho, osservo tanto e in continuo cambiamento. In questo caso, ironizzare sul fatto che io sia muto mi sembra toccare la punta dell’iceberg per far parlare.

George ha poi puntato il dito direttamente contro Edoardo Tavassi, rivelando cosa pensa veramente di lui. Il tiktoker non si è risparmiato e ha usato dure parole per ‘smascherare‘ l’ex naufrago:

Mi riferisco a Edoardo Tavassi: uno stratega, finto amico e anche finto simpatico. La penso che la gente l’abbia già capito.

Ebbene, il 20enne ha lanciato delle accuse molto pesanti contro colui che Attilio Romita ha definito il ‘capobanda’ del gruppo rinominato dai fan degli ‘Spartani’. Chissà se Alfonso Signorini deciderà di mostrare a Tavassi i video in questione e se ci sarà un confronto tra i due nella puntata di lunedì 20 febbraio. L’ipotesi, onestamente, appare molto plausibile. Rimane il dubbio, comunque, sul perché George Ciupilan abbia deciso di esporsi solamente ora e non abbia criticato in questo modo Edoardo quando era ancora all’interno della Casa.