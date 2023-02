George Ciupilan, dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello Vip nel corso dell’ultima diretta in prime time su Canale Cinque, ha fatto tappa a Verissimo, rendendosi protagonista di una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Lo YouTuber di orini rumene ha confidato candidamente di essersi preso una cotta all’interno della Casa più spiata d’Italia. La donna che gli ha fatto perdere la testa è stata nientepopodimeno che Ginevra Lamborghini. Una confessione che ha lasciato tutti di sasso in quanto nessuno aveva compreso i sentimenti e gli interessi del giovane, nonostante fosse ripreso h 24 dalle telecamere implacabili del reality show. C’è però da dire che George è un ragazzo di poche parole e parecchio introverso che poco fa trapelare delle sue emozioni. Insomma, non è facile decifrarlo.

Ciupilan, chiacchierando con la padrona di casa Silvia Toffanin, quando quest’ultima le ha fatto la classica domanda sull’amore e se ci fosse una lei nella sua vita, ha deciso di vuotare il sacco, ammettendo di essersi preso una cotta per l’ereditiera. “Visto che siamo a Verissimo e posso dire tutto, all”inizio del GF Vip una ragazza mi piaceva, Ginevra, solo che c’è stato il flirt con Antonino e io non volendo intromettermi ho fatto due passi indietro, però mi piaceva molto il suo modo di fare estroverso”, ha spiegato con palese imbarazzo George. La Toffanin è rimasta sorpresa come d’altra parte tutti gli utenti che seguono le vicende del reality show.

“Lo sa o lo scopre adesso?”, ha indagato la conduttrice. “Penso lo stia scoprendo adesso”, la risposta sorridente di George. “Sei diventato viola, completamente rosso e non è il caldo”, la chiosa della Toffanin che ha sottolineato l’evidente e dolce imbarazzo di Ciupilan che ha poi rivelato che prima di iniziare l’avventura nella Casa più spiata d’Italia non aveva alcuna lei fuori ad attenderlo. Insomma, nel programma è entrato da single e poi si è preso una ‘sbandata’ per la Lamborghini; sbandata tenuta segreta fino ad oggi. Ora non resta che attendere la reazione di Ginevra. Chissà che non possa nascere qualcosa… Dopotutto le vie dell’amore sono infinite…

Ciupilan, nel corso dell’intervista, ha inoltre dichiarato di nutrire la speranza di restare nell’ambiente televisivo, in quanto lo reputa stimolante e interessante. Durante la chiacchierata ha anche parlato del suo periodo non facile, ossia di quando iniziò ad esagerare con l’alcol. Da un anno ha lasciato perdere quel vizio ed oggi è sereno.