GF Vip, parla l’ex di George Ciupilan: tuonate contro i vipponi

Prima del Grande Fratello Vip, George Ciupilan aveva partecipato ad altri due reality: Il Collegio e La Caserma. In quei programmi si era mostrato molto attivo, pronto a fare scherzi a tutti. Ora nella Casa più spiata d’Italia appare spento e taciturno. I suoi fan stentano a riconoscerlo e non capiscono come mai in questa occasione si sia chiuso in se stesso.

Ieri Samara Tramontana, ex fidanzata del gieffino, ospite a Casa Pipol ha spiegato perché George ha questo comportamento, giustificandolo e difendendolo dagli attacchi degli altri vipponi. Secondo la ragazza diversi concorrenti esagerano nei loro giudizi. Il caso Bellavia sembra non aver insegnato nulla a nessuno:

“Tanti si lamentano in Casa del silenzio di George. Ma è un silenzio sicuramente giustificato. Innanzitutto si è ritrovato in una realtà completamente nuova e di cui non ha mai fatto parte. Sono tutti più grandi di lui. Le persone poi sono cattivissime, abbiamo visto che nonostante la questione di Bellavia non è che l’atteggiamento sia tanto cambiato. Io penso che questo Grande Fratello stia rispecchiando la società di oggi a pieno. Una società che razzola bene e predica malissimo. Mi dispiace per i concorrenti ma credo che George li farà fuori uno ad uno. È indubbio che sia il migliore di questa edizione.”

Effettivamente fuori dalla Casa di Cinecittà, George è molto amato, ha molti sostenitori che non vedono di buon occhio le prese in giro nei suoi confronti da parte dei compagni. In effetti, il ragazzo rumeno ha le carte in regola per arrivare fino in fondo e buttare fuori tutti al televoto

Questo senso di protezione del pubblico è dato sicuramente dalla sua triste storia di vita. Ciupilan ha raccontato di essere scappato da un padre violento e di aver trovato la salvezza in Italia, grazie alla madre. Lunedì 21 novembre, nella puntata del GF Vip, è stato mostrato a George un video del padre in cui diceva di amarlo e di volerlo rincontrare.

Così è giusto: A tale proposito, la Tiktoker ha spiegato che conosce la storia famigliare del suo ex, anche se non ha mai visto il padre e che questo incontro, seppur solo virtuale, ha fatto bene al ragazzo. George, a detta di Samara, si è sentito liberato di un peso e adesso potrà certamente viversi l’esperienza del reality con più leggerezza.

Infine la Tramontana ha affermato che l’influencer ha preso una sbandata per Nikita Pelizon, anche se non lo ammette e che il vederla presa da Luca Onestini lo fa stare male. L’ex viaggiatrice di Pechino Express ha sempre detto che per George nutre un affetto fraterno e nulla di più, e il ragazzo ha usato le stesse parole per definire il loro rapporto, ma effettivamente, anche ai telespettatori del programma è sembrato parecchio coinvolto dalla triestina: