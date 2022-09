GF Vip, crisi nera per Bellavia: i gieffini si accaniscono, è polemica

Marco Bellavia, indimenticabile volto di Bim Bum Bam e oggi concorrente della casa del Grande Fratello Vip, sta vivendo in queste ultime ore un momento davvero molto difficile. Nella notte fra il 28 e il 29 settembre, il gieffino è infatti scoppiato in lacrime da un momento all’altro, continuando tra l’altro a singhiozzare per tutta la notte.

Tristezza, malinconia, inadeguatezza e angoscia sono solo alcuni dei sentimenti che Marco Bellavia pare aver provato nelle scorse ore, una brutta sensazione che si è purtroppo dovuto portare dietro anche per tutto il resto della giornata. Reazioni dopo tutto normali, segnali naturali di un disagio psicologico che l’ex conduttore sta evidentemente vivendo nella casa, anche se non è dato sapere con precisione a cosa tutto sia dovuto. Ma poco importa, perché questo suo sfogo (molto tenero, perlomeno visto da fuori) sta iniziando a fare innervosire e molto i suoi coinquilini.

Sono stati in tanti ad aver manifestato la loro ostilità nei confronti del concorrente, come se il suo stato d’animo li infastidisse in qualche modo. A dire il vero, sembra quasi che la sua tristezza sia in realtà legata a monte proprio all‘atteggiamento ostile degli stessi gieffini. Una linea particolarmente dura è quella applicata nei suoi confronti da Gegia, che l’ha cacciato dalla stanza dopo che Bellavia aveva raccontato di avere avuto “un sogno mistico” che l’ha svegliata. La stessa attrice, tra le altre cose, ha invitato poche ore fa il collega a “starsene zitto”, per il bene di tutti.

Un’altra concorrente che sta palesando la sua insofferenza nei confronti di Bellavia è Wilma Goich, che in più di un’occasione l’ha ripreso come un bambino per delle sciocchezze. La cantante ha poi aggiunto il carico da novanta, rivolgendosi a lui (alla luce delle sue fragilità) con questi termini: “Sei tu la causa dei tuoi mali”. Charlie, che lo conosce da tempo, si è poi rivolto a lui così:

“Ieri ho chiesto “come lo vedete?”, sei una persona che fa fatica ad entrare in sintonia. Io ti conosco da 30 anni, gli altri no. Nella tua storia c’è sempre questa costante. Il tuo istinto ti ha provocato guai, anche lavorativi. Eri un mito della televisione poi pian piano la tua parabola è scesa per via del tuo istinto. E non è buono.”

Marco Bellavia vittima di bullismo?

Alla luce dei fatti (Bellavia, tra l’altro, ha raccontato a Patrizia Rossetti di essersi fatto seguire da una psicologa) sono in molti sul web a parlare di un vero e proprio accanimento. Come già successo in altre edizioni passate, sembra proprio che molti dei concorrenti abbiano fatto fronte comune contro Bellavia.

Su Twitter sono numerosi i telespettatori ad aver parlato senza troppi filtri di bullismo. “Aldilà dei fandom e dei preferiti, Marco va supportato adesso. È giusto che venga tutelato a seguito dello squallore che tutti gli stanno riversando addosso” scrivono alcuni, mentre altri aggiungono: “Vedere come stanno trattando Marco è vergognoso”.

I concorrenti del GF stanno dimostrando perché noi persone fragili, abbiamo il timore di aprirci con gli altri. “ Depresso, fatti curare” Io sono veramente schifata. Marco, ti capisco. Sono con te. #gfvip — MILLY. (@milly_955) September 29, 2022

Resta ora da capire se i tempi siano già maturi per un confronto in diretta. La speranza, per i telespettatori più attenti, è che stasera Alfonso Signorini prenda in mano la questione, magari sdoganando una volta e per tutte in trasmissione il delicato tema della salute mentale.