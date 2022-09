GF Vip 7, scherzo finisce male: Charlie furioso, Nikita in lacrime

Mentre molti di voi erano fra le braccia di Morfeo, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 si consumava un nuovo psicodramma. Protagonisti dell’ennesimo momento di tensione nel cuore della notte sono stati da un lato Charlie Gnocchi e dall’altro Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon. Ma che cos’è successo, esattamente?

È presto detto: si sono venuti a creare dei grossi problemi fra le quattro mura della casa situata a Cineccità quando Edoardo e Nikita, evidentemente annoiati, hanno deciso di organizzare un “tiro mancino” al fratello di Gene Gnocchi. Mentre quest’ultimo dormiva beatamente in camera, i due compari hanno tagliato della cipolla e hanno avuto la brillante idea di ficcargliela nel letto. Apriti cielo!

Charlie Gnocchi, svegliato dal forte odore di cipolla che gli era stata messa sul cuscino, si è immediatamente alzato, andando alla ricerca dei colpevoli della malefatta. Il problema è che la sua reazione è stata decisamente sopra le righe, per non dire spaventosa. In un primo momento, sembrava che Gnocchi l’avesse presa con filosofia: poi, però, il gieffino ha rincorso Edoardo Donnamaria, con fare aggressivo e per di più con la stecca del biliardo in mano, come se volesse usarla per fargliela pagare. A questo punto, Charlie Gnocchi si è rivolto furioso nei confronti di Cristina Quaranta, convinto (a quanto pare) che la soubrette fosse stata complice dello scherzo insieme a Nikita.

Quando Antonino Spinalbese ha provato a farlo calmare, a questo punto, Charlie Gnocchi gli ha dedicato un “Non mi rompere i c…..” molto duro, mentre Nikita cercava di riavvicinarsi a Gnocchi nel tentativo di scusarsi. Il problema è che la vittima dello scherzo è rimasta impassibile e ha definito la modella senza troppi giri di parole “un’imb..ille”.

Travolta dall’emozione e forse stupita dalla reazione così forte del concorrente, Nikita è scappata in giardino, sfogandosi in lacrime con Cristina Quaranta. Stando alle sue dichiarazioni, la concorrente ha maturato una certa tensione anche rispetto alle frasi ricevute in casa da Giovanni Ciacci. “Sì, ma anche Ciacci che mi dice che mi spedisce fuori a calci in c…o. Se me lo dice con quel tono da tiranno dittatoriale…” si è sfogata Nikita, fra i singhiozzi. Stasera è in programma su Canale 5 una nuova puntata del reality: ci sarà, probabilmente, tempo e modo per discutere di questo “psicodramma”.