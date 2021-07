Che fine ha fatto Cristina Quaranta? L’ex Velina di Striscia la notizia è da tempo lontana dalla televisione. Oggi ha 49 anni e ha completamente rivoluzionato la sua vita: non lavora più con il piccolo schermo. Oggi Cristina è impiegata di giorno come commessa in un negozio di tessuti a Milano mentre la sera si dà da fare in un ristorante di cucina romana.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Cristina Quaranta ha spiegato che dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2005 non è riuscita a ritagliarsi il giusto spazio nello showbiz italiano. Per un po’ ha provato a fare l’opinionista televisiva ma quel lavoro le stava stretto e ha preferito fare la mamma a tempo pieno della figlia Aurora.

Dopo poco tempo, però, il matrimonio tra Cristina Quaranta e Matteo è giunto al termine: i due sono rimasti amici per il bene della loro bambina. Successivamente l’ex soubrette ha trovato un nuovo amore che le ha spezzato il cuore e l’ha fatta cadere in depressione.

Un amore che Cristina Quaranta credeva importante ma dopo sei mesi di appuntamenti e una convivenza ben avviata quest’uomo – di cui la Quaranta non ha mai svelato il nome – ha sbattuto fuori di casa sia Cristina sia la figlia.

A tal proposito Cristina Quaranta ha ricordato:

“Una profonda crisi depressiva mi portò via le forze. Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante. Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto”

Grazie alla propria determinazione e forza di volontà ma pure con l’aiuto di persone care Cristina Quaranta è riuscita ad archiviare quell’amore e ad uscire dal tunnel della depressione. Si è così rimboccata le maniche e ha fatto i più svariati lavori per riuscire a mantenersi.

Prima ha trovato posto in un’agenzia immobiliare, poi ha curato le pubbliche relazioni di una società di moda. Successivamente ha accettato di fare la receptionist in un centro estetico fino a quando non ha trovato l’attuale lavoro di commessa nel negozio di tessuti di un amico.

La seconda occupazione nel ristorante milanese è invece arrivata per caso, chiacchierando con il proprietario dell’attività. All’interno del locale Cristina Quaranta si occupa delle prenotazioni, dei pagamenti e della gestione della cassa. All’occorrenza si dà da fare pure come cameriera.

Non mancano clienti che riconoscono Cristina Quaranta e la diretta interessata risponde sempre che la vita è strana e che ha dovuto rimboccarsi le maniche. L’ex showgirl non ha però alcuna nostalgia del mondo dello spettacolo, dove è entrata giovanissima.

Cristina Quaranta ha precisato: