Ieri sera al Grande Fratello Vip i vipponi annoiati si sono dilettati con uno speciale quiz alla GF Vip Game Night chiamato “Tutta la verità” nel corso del quale i presenti hanno dovuto rispondere con sincerità ad una serie di domande più o meno scottanti che avrebbero potuto metterli in difficoltà.

I due concorrenti protagonisti del gioco sono stati Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria (chiamati per l’occasione “Donnavassi”), mentre a porre le domande erano Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli. Alle spalle dei due concorrenti del divertente gioco Alberto de Pisis, che avrebbe costretto i due sfidanti a mangiare cibi tremendi nel caso in cui non avessero voluto rispondere ai quesiti.

La primissima domanda “furba” l’ha fatta Antonino Spinalbese a Edoardo Tavassi: l’hairstylist ha infatti chiesto al fratello di Guendalina con quali concorrenti del suo primo reality non avrebbe mai più voluto avere a che fare. Edoardo Tavassi, a questo punto, ha risposto senza battere ciglio “Jeremias Rodriguez!” aggiungendo subito dopo anche il padre Gustavo senza però specificare nel dettaglio i motivi del suo astio.

Antonino Spinalbese, com’è noto, è molto legato ai due Rodriguez, essendo stato insieme a Belen in passato ed essendo il padre della piccola Luna Marì. Ad ogni modo, l’ex della modella italo-argentina non ha voluto cavalcare l’onda dell’eventuale polemichetta sparlando del suo ex cognato e ex suocero e il gioco è proseguito immediatamente con una domanda a Edoardo Donnamaria. Comunque sia, è possibile che Spinalbese abbia posto a Tavassi tale domanda proprio perché sapeva esattamente quale fosse la risposta.

Edoardo Tavassi contro i Rodriguez: cosa aveva detto in passato

Il primo reality a cui ha fatto riferimento Spinalbese e Tavassi è ovviamente L’Isola dei Famosi. Non è un segreto che fra Edoardo Tavassi e i Rodriguez padre e figlio non scorresse buon sangue: il fratello di Guendalina, tempo fa, aveva per esempio recriminato a Jeremias in modo particolare di averlo tradito, visto che stando al suo racconto il fratello di Belen avrebbe rivelato “cose private a tutta Italia”. In un’intervista a Radio Radio, Edoardo Tavassi aveva infatti raccontato di aver avuto dei problemi economici in passato e di essere stato costretto a chiedere aiuto alla sorella Guendalina: Jeremias, dal canto suo, non si era fatto troppi problemi a spiattellare queste sue confidenze a favore di telecamera (“Lui in un daytime ha detto ‘te a 40 anni ti fai campare da tua sorella’. Capite la bassezza e come ha distorto?” questo il commento di Tavassi in radio).