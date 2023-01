Guendalina Tavassi tra gioie e lacrime. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda sabato 14 gennaio, l’influencer si è raccontata a ruota libera. “Ti posso assicurare che ne ho passate tantissime”, ha esordito conversando con la padrona di casa del rotocalco di Canale Cinque. Spazio quindi alla prima grande sofferenza della sua vita, la separazione dei suoi genitori da cui scaturì pure la separazione dall’amato fratello Edoardo. ‘Guenda’ decise di andare a vivere assieme al padre, ‘Edo’ invece restò con la madre.

“Il mio primo dolore è stata la separazione dei miei genitori. Io ho subito ancor più la separazione da mio fratello, un giudice non dovrebbe chiedere a un bambino con quale genitore vivere. Io decisi di vivere con mio padre e lui con mia madre”, ha raccontato la Tavassi, aggiungendo che quella scelta la fece parecchio soffrire visto il forte legame che ha sempre avuto con Edoardo, dal quale ha soltanto un anno di differenza.

E ancora: “Il mio porto sicuro era mio fratello. Ci confidavamo e cercavamo di andare avanti e darci l’appoggio reciproco. Lo vedevo poco perché noi eravamo separati e c’erano gli assistenti sociali di mezzo, il tribunale dei minori. Ci incontravamo un’ora a settimana ma in presenza dell’assistente sociale. Non ho ricordi bellissimi della mia adolescenza, ma solo questi in cui di bello c’era solo l’incontro con mio fratello”. Guendalina ha quindi ricordato una volta di più che andò a vivere con il padre, fatto che l’ha fatta crescere senza un riferimento femminile. “Ed è stato orribile”, ha chiosato l’influencer romana.

Attualmente Edoardo sta partecipando al Grande Fratello Vip 7. Nella Casa più spiata d’Italia si è avvicinato molto a Micol Incorvaia, con la quale sta vivendo un rapporto segnato da alti e bassi, da slanci di affetto e da litigate furibonde. A proposito dell’avventura nella dimora di Cinecittà del fratello, Guendalina ha dichiarato:

Mio fratello? Non vedo l’ora che esca – il più tardi possibile – per prenderlo in giro perché lui non ha fatto altro che prendere in giro me e Federico sul nostro rapporto. Lui è uno che, non è che non crede nell’amore, ma è troppo freddo. Lui e Micol? Li vedo proprio bene, tipo me e Federico. Lo vedo troppo appiccicoso e amorevole, la riempie di complimenti e non è da Edoardo. Si è rimbambito e quindi mi fa tanto piacere. Spero finalmente che siamo riusciti a trovare la donna ideale di Edoardo!”.

Nel corso della chiacchierata ‘Guenda’ ha anche parlato dei suoi tre figli: Gaia, Chloe e Salvatore. La primogenita l’ha avuta da giovanissima. La Tavassi non aveva nemmeno completato il liceo ed era minorenne. Tuttavia non volle saperne di non tenere il frutto d’amore. E infatti l’ha accolta a braccia aperte, con tutti i problemi del caso da affrontare nel diventare madre così giovane. Poi sono arrivati Salvatore e Chloe.

“Tu hai fatto sia da mamma che da papà, no?“, ha chiesto Silvia Toffanin. “Sì, è stata tosta – ha raccontato Guendalina -. Le ultime due gravidanze sono state affrontate in modo diverso. Gli ultimi miei due figli hanno 7 e 9 anni e mi chiamano ‘mamma ansia’, perché mi preoccupo sempre per loro. Forse perché ho sempre fatto tutto da sola e ho sempre avuto la responsabilità sulle mie spalle”.

“Loro sono felici e sereni, nonostante tutto. Non li ho mai visti piangere, nonostante qualche piccolo capriccetto”, ha aggiunto. Nessuna menzione all’ex marito Umberto D’Aponte Un silenzio dettato da una situazione assai spinosa a livello giudiziario. D’Aponte è accusato di essere stato protagonista di dodici episodi di maltrattamento, lesioni e danneggiamento negli ultimi quattro anni di matrimonio con la Tavassi.

Il matrimonio è cominciato nel 2013. Guendalina ha poi denunciato l’ex marito che ha affrontato un processo con rito immediato. Lo scorso febbraio l’uomo è stato raggiunto da un divieto di avvicinamento e poi da un ordine d’arresto (per aver violato la misura) mentre era in corso la separazione consensuale. Il divorzio è diventato giudiziale.

Subito dopo l’intervista a Verissimo di Guendalina, Umberto D’Aponte ha reagito così via social:

Oggi Guendalina è tornata a sorridere anche in amore. Al suo fianco c’è Federico Perna. “Se mi piacerebbe diventare mamma con Federico? Oddio, dopo dovrei affittare un pulmino. Lui è più giovane di me. Comunque avere un figlio con lui mi piacerebbe, sì mi piacerebbe vederlo papà”, ha raccontato a Silvia Toffanin.