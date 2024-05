UeD Nilufar e Giordano insieme, colpo di scena: foto e retroscena

Correva la stagione 2017/2018 di Uomini e Donne quando Nilufar Addti, allora tronista in tandem con Sara Affi Fella, scelse Giordano Mazzocchi. Pochi mesi dopo la coppia mise alla prova il suo amore a Temptation Island. Dal reality delle tentazioni ne uscì indenne, ma scoppiò mesi più tardi. Amore in fumo, per il dispiacere delle migliaia di fan che si affezionarono alla love story, una delle più seguite degli ultimi anni tra quelle sbocciate nel dating show di Maria De Filippi. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. Della vita privata di Nilufar e di Giordano oggi si sa poco. Nelle ultime ore, però, i due ex sono stati pizzicati assieme a Milano e in un amen hanno iniziato a circolare voci su un presunto e ‘mitico’ ritorno di fiamma.

Lungo la giornata di domenica 19 maggio, Addati e Mazzocchi sono stati avvistati a fare un aperitivo in un rooftop di Milano. Con loro presenti altri due amici (un uomo e una donna) e Renata, la cagnolina dell’ex tronista. Giordano ha coccolato la bassottina, in un clima disteso e spensierato. Naturalmente non appena hanno iniziato a circolare le foto della reunion è sorta una domanda: che rapporto c’è oggi tra i due ex? L’amore che fu si è trasformato in una amicizia oppure le braci passionali non si sono mai spente del tutto ed hanno ricominciato ad ardere? Domanda interessante a cui il tempo darà tutto le risposte.

Quel che è sicuro è che l’ex corteggiatore e Nilufar hanno sicuramente un bel legame, nonostante la love story non abbia funzionato. Di recente è stata l’ex tronista a rivelare i motivi della rottura, raccontando che non c’è stato alcun dramma durante l’addio. Semplicemente lei e Mazzocchi, a un certo punto, compresero di aver bisogno di un partner differente. Pare però che né lei né lui lo abbiano trovato in questi anni. Nilufar ha detto di aver avuto qualche frequentazione, ma nulla di serio e che l’ultima storia importante è stata proprio quella con Mazzocchi. I fan intanto già sognano un clamoroso ritorno in love…