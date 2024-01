Nilufar Addati: il cambiamento fisico, la ‘pucundria’ e cosa fa oggi

Che fine ha fatto Nilufar Addati? L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver partecipato al dating show di Maria De Filippi nella stagione 2017/18, è stata protagonista assieme all’allora compagno Giordano Mazzocchi a Temptation Island. In diverse occasioni il suo nome è anche stato accostato al cast delle varie edizioni del Grande Fratello Vip, ma nella Casa più spiata d’Italia non vi ha mai messo piede. La tv non l’ha abbandonata del tutto. Infatti si è impegnata nei progetti “Ai fornelli con Nilu” e “Arte in Cucina” sul canale Gamero Rosso.

In parallelo all’attività sul piccolo schermo, ha coltivato la carriera di influencer. Su Instagram vanta un seguito di ben 1.2 milioni di ‘seguaci’. A proposito di Instagram: nelle scorse ore Nilufar ha postato delle fotografie, dove è apparsa in forma smagliante e pare con qualche kg in più rispetto ad anni fa. Gli scatti sono stati commentatissimi e hanno fatto incetta di commenti positivi. Tantissimi gli utenti che hanno detto che la Addati è bellissima e soprattutto “naturale” in un mondo in cui ormai sono più le persone che si ritoccano rispetto a quelle che non ricorrono ai ‘trucchi’ di bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nilufar (@nilufaraddati)

Nilufar e la vita da single

Capitolo amore: per il momento la ragazza napoletana è single. Qualche mese fa, ospite a Casa Sdl, ha confermato che nella sua vita non c’è alcun ‘lui’, dicendo tra il serio e il faceto che la “situazione sta diventando drammatica” in quanto non riesce appunto a trovare la dolce metà. Inoltre spiegava che con l’ex Mazzocchi è rimasta in buoni rapporti e capita ancora che lo senta per eventi quali compleanno e Natale.

Recentemente l’ex tronista ha anche parlato di un problema che sta affrontando. Trattasi, per dirla in napoletano, della ‘pucundria‘, un sentimento che è una sorta di mix di, angoscia, ansia e anche un po’ di solitudine. A proposito di tale stato d’animo ha spiegato che a volte, siffatto problema, “mi fa sentire pazza”.

Spesso la ‘pucundria’, ha rivelato sempre Nilufar, si manifesta dopo che ha vissuto momenti intensi. Ad esempio le è capitato di sentirsi disorientata dopo aver sfilato nel 2023 sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Una volta che ha fatto rientro a casa, è infatti stata assalita da quel mix di malinconia, ansia e solitudine.