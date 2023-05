Nilufar Addati si è sfogata sul suo profilo Instagram, dando una giustissima lezione a tutti i commentatori presenti sui social. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha pubblicato oggi, 6 maggio, delle bellissime foto con un costume intero bianco. L’influencer è stata inondata da commenti pieni di apprezzamenti sotto gli scatti. Peccato che, però, molti di essi erano più che altro dei “complimenti travestiti“. Come mai?

“Finalmente un’influencer con le forme e non anoressica”, ha commentato un utente. E ancora: “Sei bella così, anche in carne“, “Si vede che stai bene, hai messo su un paio di kg“. Dei messaggi che, nonostante l’intenzione di complimentare l’Addati, hanno suscitato l’effetto opposto, portando anche a riflettere su un problema importante presente sui social network, e in generale, nella vita. Prima di tutto, perché per complimentare una donna bisogna per forza affossarne un’altra? Ma, soprattutto, perché le persone si sentono sempre in diritto di poter commentare il corpo di un’altra persona?

Nilufar Addati da una lezione agli haters

Proprio per questi motivi, Nilufar non è riuscita a tacere nel leggere certe frasi e ha dato una risposta da applausi nelle sue storie Instagram, in cui ha ribadito come non esista una definizione di corpo perfetto, che si tratti di una forma magra, in carne o chicchessia. Oltretutto, ci ha tenuto a sottolineare come non tutti riescano ad reagire allo stesso modo quando ricevono commenti del genere che, in alcuni casi, potrebbero causare dei danni molto gravi alla salute mentale di tali persone:

Mi domando quando mai sarà chiaro alla gente che il tempo per commentare il corpo degli altri è finito. Non potete scrivere quelle robe! La metà di quei commenti sono insulti travestiti da complimenti, dei complinsulti. Nessun corpo è sbagliato, nemmeno quello di una mia collega che pesa 10kg meno di me! Se il corpo non è il vostro non siete in diritto di commentarlo, semplicemente NON VI RIGUARDA. La correlazione tra forma fisica e salute mentale è troppo stretta. LA DOVETE SMETTERE. Se volete fare dei complimenti a qualcuno basta scrivere “Sei bellissima”. Ma l’educazione ve l’ha mai insegnata qualcuno?

Senza mezzi termini, l’ex volto di UeD ha espresso chiaramente il suo pensiero, dando una giusta lezione agli haters del web e ai suoi stessi followers. L’influencer, infatti, è stata lodata anche su Twitter, dove persino gli account più polemici hanno saputo apprezzare il modo in cui saputo rispondere ai commenti ricevuti, difendendo anche molte sue colleghe che, al contrario, vengono attaccate per l’eccessiva magrezza.

Inoltre, un’altra problematica è emersa da questa vicenda: gli standard impossibili imposti dai social. Se un fisico come quello di Nilufar, perfettamente in forma, viene considerato ed etichettato come “in carne”, a quali modelli bisognerà arrivare per raggiungere i canoni considerati accettabili dalla società?