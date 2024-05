Lucio Presta come Belen: “De Martino traditore”. La tv ‘sotterranea’

Lucio Presta, agente tra i più potenti del mondo della televisione nonché marito di Paola Perego, ha lanciato una stoccata, anzi una bordata pesante a Stefano De Martino, dandogli del traditore. Il manager, intervenuto al Festival della Tv di Dogliani, è anche tornato a parlare della rottura professionale con Amadeus, suo assistito per anni. A dicembre 2023 la separazione professionale voluta dall’ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Una situazione poi deflagrata lo scorso aprile, quando Presta rilasciò un’intervista incendiaria in cui accusò “Ama” di comportamenti scorretti nei suoi confronti. Inoltre l’agente, che cura anche gli interessi di Barbara d’Urso, ha assicurato che l’ex timoniera di Pomeriggio Cinque tornerà presto a essere protagonista in tv.

Capitolo Stefano De Martino. Il presentatore campano è fresco di rinnovo ultra milionario con la Rai. Prima il suo manager era proprio il marito della Perego, adesso è Beppe Caschetto. A proposito del golden boy della tv pubblica e della sua decisione di passare nella scuderia Caschetto, Presta, come riporta Il Corriere della Sera, ha tuonato: “Chi tradisce una volta, poi tradisce sempre”. Una frase lapidaria e durissima. Di fatto l’ex di Belen Rodriguez (già quest’ultima lo ha accusato di ripetute corna sentimentali) è stato dipinto dal manager come un traditore. Si attende l’eventuale replica.

Presta di nuovo contro Amadeus: “La sua frase inaccettabile”

Spazio poi ad Amadeus:

“Lo stimo tantissimo, ma ha fatto una cosa che non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male. Presentando la trasmissione di Capodanno in Calabria ha detto una frase che non potevo accettare: ‘Presta sa quello che ha fatto’. Parole che mi hanno ferito, perché ne andava della mia onorabilità. Per questo ho deciso di raccontare pubblicamente certi suoi comportamenti. E non ho letto nessuna correzione a quello che ho detto. C’è solo un modo per non essere smentiti: dire la verità“.

Presta ha fatto riferimento all’intervista incendiaria rilasciata lo scorso aprile a Il Giornale.

Barbara d’Urso ritorna in tv? Lucio Presta: “Presto il suo momento”

Il manager ha anche parlato di Barbara d’Urso, sempre ferma ai box dopo l’addio professionale tutt’altro che soft con Mediaset. In questi mesi il nome della conduttrice campana è stato accostato più volte alla Rai e a Discovery. Peccato che entrambe le dirigenze delle due emittenti abbiano smentito di voler intavolare una trattativa per mettere sotto contratto la fu ‘Lady Cologno’. Tuttavia Presta ha rivelato che tra non molto ‘Barbarella’ tornerà a essere protagonista sul piccolo schermo: “Tra molto poco tempo tornerà il suo momento”. Da rimarcare che tale annuncio è stato preceduto da una ulteriore sottolineatura. Il manager ha ammesso che la storia della d’Urso è “molto complicata”.