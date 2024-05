Affari Tuoi, ora è ufficiale: fuori Amadeus, ecco chi lo sostituisce

La notizia è ufficiale, lo comunica Dagospia: finalmente la Rai si è decisa ad incoronare il successore di Amadeus per Affari Tuoi e sappiamo benissimo chi è!

Sempre meno all’addio di Amadeus alla Rai, le sostituzioni che si vanno via via confermando in questi giorni la rendono ancora più reale. Dopo l’annuncio di Carlo Conti per il Festival di Sanremo, arriva il nome pure per Affari Tuoi: ad ereditare il preserale di Rai Uno sarà Stefano De Martino.

Affari di De Martino: cosa sappiamo del contratto

Noi già ve lo avevamo svelato in anteprima, sempre grazie alle indiscrezioni di Dagospia: Stefano De Martino era il nome su cui la Rai puntava per rimpiazzare Amadeus. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata oggi. Il ballerino e conduttore amatissimo dal pubblico è una scelta sicura: ormai lo conosciamo da anni e la sua personalità spumeggiante è perfetta per un programma come Affari Tuoi, ricco di colpi di scena e momenti di suspance. I telespettatori sono abituati a vederlo a STEP e non c’è dubbio che si porterà una grande fetta di pubblico al gioco dei pacchi. Tra i fan storici del game show e quelli di Stasera Tutto E’ Possibile, il successo della nuova stagione senza Amadeus sembra garantito. Ci sono però dei punti d’ombra.

Secondo Dagospia, la Banijay (la casa di produzione di Affari Tuoi) non sarebbe d’accordo con la scelta, ma De Martino è molto amato dai vertici politici. Amato molto soprattutto da Arianna Meloni, sorella di Giorgia e a capo di Fratelli Di Italia, De Martino avrebbe avuto il benestare dall’alto. Si parla di un contratto stellare, l’access prime time garantito e spunta davvero l’opzione Sanremo dopo Carlo Conti. Insomma, si prospettano anni meravigliosi per Stefano, tutto quello che tocca si trasforma in oro! Lui ancora non ha commentato la notizia, ma sicuramente sarà orgoglioso di raccogliere l’eredità di Amadeus. Vi lasciamo il tweet di Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia che ha dato in esclusiva l’annuncio ufficiale sui suoi canali social.