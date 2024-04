Stefano De Martino pigliatutto: il nuovo contratto stellare con la Rai

Esclusiva delle ultime ore: Stefano De Martino è pronto ad approdare nel preserale di Rai Uno. Il conduttore è ormai diventato l’asso pigliatutto della rete, che ha deciso di affidargli due programmi storici.

Con l’addio di Amadeus si sono rincorse le voci sui vari sostituti per i suoi programmi, da Carlo Conti a Marco Liorni, ma da Viale Mazzini fanno sapere che la loro scelta è chiara: sarà Stefano De Martino ad ereditare la corona del preserale di Rai Uno.

Lo riporta TV Blog in una esclusiva: le trattative sono praticamente concluse e si parla di un contratto stellare per il conduttore di Stasera Tutto E’ Possibile.

Con un pubblico ormai affezionatissimo visto il grande successo della prima serata, non c’è dubbio che gli spettatori del preserale saranno ben lieti di vedere De Martino al timone della nave una volta di Amadeus. Insomma, De Martino è diventato il cavallo vincente della televisione pubblica, ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il nuovo contratto.

I Soliti Ignoti e Affari Tuoi: Stefano De Martino in pole position!

Tv Blog riporta l’esclusiva con certezza: in queste ultime ore si starebbe concludendo la trattativa tra Viale Mazzini e Stefano De Martino per portare il giovane conduttore e ballerino nella fascia più importante.

Secondo Tv Blog, il contratto di Stefano prevede un impegno fisso di almeno tre anni, che partirebbe con la conduzione de I Soliti Ignoti in autunno per poi proseguire con Affari Tuoi nel 2025 nella stagione primaverile.

A Stefano De Martino dunque verrebbe affidato I Soliti Ignoti per farsi le ossa nel prime time questo autunno, per poi proseguire la staffetta con i pacchi. Tutto questo per tre anni.

Non si parla più di voci di corridoio o di indiscrezioni, questa volta pare davvero che si siano decisi a trovare l’erede di Amadeus. L’annuncio ufficiale dalla Rai dovrebbe arrivare dunque a giorni, o persino a ore visto che proprio oggi secondo TV Blog Stefano De Martino dovrebbe firmare questo contratto stellare.