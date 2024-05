Sanremo 2025, è ufficiale: Carlo Conti sostituirà Amadeus!

Chi sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo? Dopo il toto nomi degli ultimi mesi arriva la conferma ufficiale e, anche per questa volta, si tratta di uno dei volti più amati della televisione italiana: Carlo Conti.

L’addio di Amadeus ha scosso il grande pubblico italiano, che di certo non si aspettava di dover salutare così presto l’amatissimo conduttore. L’artista originario dell’Emilia-Romagna ha deciso di lasciare i palinsesti Rai, che lo hanno ospitato per parecchi anni, e di approdare a Discovery. A Rai1, Amadeus lascia programmi amatissimi tra cui Affari Tuoi (che finirà il prossimo 3 giugno) e, sppunto, il Festival di Sanremo. A raccogliere il timone del presentatore romagnolo ci sarà il noto collega Carlo Conti, anche lui tra le presenze storiche nel palinsesto di viale Mazzini.

La notizia, annunciata durante il TG1, è subito diventata virale sui social, condivisa anche dall’account Instagram ufficiale della kermesse musicale. Finisce così la catena di nomi che si rincorreva da tempo e che ha visto coinvolti, tra gli altri, anche Stefano De Martino, Alessandro Cattelan e tanti altri ancora. A salire sul palco dell’Ariston il prossimo anno sarà proprio Conti, già conduttore di programmi amatissimi in casa Rai come Tale e Quale Show, I migliori anni e tanti altri ancora.

Conti avrà un compito molto importante: mantenere alto il nome del Festival come ha già fatto in passato il suo storico collega. Negli ultimi anni, infatti, Amadeus non è stato solo il volto del Festival di Sanremoma anche la mente dietro le quinte, in veste di direttore artistico per le edizioni dal 2020 al 2024. Grazie a lui la rinomata kermesse canora ha ritrovato una freschezza e una vivacità che non vedeva da tempo e, a dimostrarlo, sono stati gli ascolti che hanno di certo premiato il conduttore romagnolo.

Quella condotta da Conti si prospetta un’edizione ricca di colpi di scena, sempre con il seguito del fedelissimo pubblico di Sanremo. A confermarlo sono i commenti ricevuti dal conduttore sui social, a conferma di quanto negli ultimi anni la kermesse abbia preso sempre più piede anche tra i più giovani.