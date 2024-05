Alena Seredova a Le Iene: discorso perfetto sui tradimenti di Buffon

Certe cicatrici sentimentali restano per sempre. Magari dopo un po’ di tempo fanno meno male, si attenuano, ma non se ne vanno. Parola di Alena Seredova, oggi felice al fianco del marito Alessandro Nasi, manager piemontese con il quale ha costruito una nuova famiglia accogliendo la piccola Vivienne Charlotte nel 2020. Prima l’ex modella ceca aveva costruito un nido d’amore con Gigi Buffon. Due figli, Louis Thomas e David Lee, e una vita che sembrava perfetta. E invece il matrimonio con l’ex calciatore si è sciolto come neve al sole quando Alena ha scoperto che lui si vedeva intimamente e clandestinamente con Ilaria D’Amico. Fu una batosta.

Intervistata da Le Iene (Italia Uno), la Seredova è tornata a parlare di quel tradimento che tanto fece scalpore. In Italia in quel periodo non si parlava d’altro anche perché le tre persone coinvolte – Buffon, la D’Amico e la stessa Alena – erano (e sono tuttora) volti ultra famosi, noti a tutti. “La cicatrice ti ricorda sempre cosa è successo – ha spiegato l’ex showgirl Ceca a Le Iene -. Non ti fidi più. Gli uomini dicono che adorano la moglie e magari è l’unica donna che vorrebbero sposare, e poi magari vanno in giro”.

Alena ha poi riflettuto saggiamente, sottolineando che il problema profondo di un tradimento come quello che ha subito lei, ancor prima delle corna a livello fisico, è la perdita della fiducia:

“Per me in una relazione il sesso non è la cosa più importante. Tradire la mia fiducia è più un messaggio che in sé l’atto. Per me anche lo scambio di messaggi hot senza un reale incontro può definirsi un tradimento. In molti tradiscono per autostima, vuoi sentire che piaci ancora a qualcuno”.

Alena Seredova e Gianluigi Buffon oggi: lui è pronto a sposarsi nuovamente

Dopo aver trovato la forza per metabolizzare la fine del suo primo matrimonio, la Seredova ha conosciuto il manager Alessandro Nasi. Un uomo che le ha insegnato a fidarsi nuovamente e a farle credere ancora nell’amore. I due, dopo aver avuto la figlia Vivienne Charlotte, si sono sposati.

Gigi Buffon, invece, sta ancora assieme a Ilaria D’Amico. Pure per lui c’è profumo di fiori d’arancio: nei mesi scorsi ha annunciato che avrebbe sposato a giugno la giornalista e conduttrice televisiva. I piani nuziali sono poi andati in fumo in quanto l’ex portiere della Juventus e del Parma in quel periodo sarà impegnato con la squadra azzurra agli Europei in qualità di capo delegazione della nazionale. Dunque matrimonio rimandato a data da destinarsi.