Buffon: “Niente nozze a giugno con Ilaria D’Amico, rivedere i piani”

L’estate scorsa Ilaria D’Amico ha annunciato di avere ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Gianluigi Buffon. L’ex portiere ha confermato, spiegando che le nozze si sarebbero tenute nell’estate 2024. I piani ora sono cambiati, come rivelato dallo stesso sportivo in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. All’origine della decisione di spostare l’evento nuziale è l’impegno che Buffon ha preso con gli azzurri. Attualmente l’ex stella della Juventus è il capo delegazione della Nazionale italiana che tra pochi mesi, vale a dire a giugno, disputerà l’Europeo in Germania.

Naturalmente Buffon farà parte del gruppo che tenterà l’impresa in terra teutonica. Dunque a giugno, mese in cui con Ilaria D’Amico aveva pensato di sposarsi, sarà lontano dall’Italia. Da qui la scelta di spostare il giorno delle nozze che saranno anticipate (ipotesi meno probabile) o fatte slittare a data da destinarsi (ipotesi più probabile).

“Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”. Così l’ex calciatore a proposito del matrimonio. Giugno non è vicinissimo, ma nemmeno così lontano. Organizzare le nozze in meno di sei mesi non è per nulla semplice. Per questo è probabile che i festeggiamenti, a questo punto, saranno procrastinati a fine estate o in autunno.

Buffon e Ilaria D’Amico, una storia nata in una bufera di gossip

La love story tra la conduttrice e l’ex portiere è nata un decennio fa. Quando venne resa pubblica, la relazione fu travolta dal gossip. All’epoca Buffon era sposato con Alena Seredova, modella ceca con la quale aveva avuto già due figli. Quest’ultima, come lei stessa ha spiegato in diverse interviste, venne a sapere dai giornali e dalle radio che il marito aveva una storia clandestina con la giornalista.

Per mesi la cronaca rosa del Bel Paese non parlò d’altro. Alena ha raccontato che quel periodo, per lei, fu durissimo e non facile da affrontare. Si trovò sola e tradita, con la famiglia in frantumi. Mesi dopo lo scandalo ‘rosa’ conobbe il manager Alessandro Nasi che la seppe conquistare e fu in grado di curarle le ferite dell’anima e del cuore. La scorsa estate i due sono convolati a nozze, bruciando sul tempo Buffon e Ilaria D’Amico.