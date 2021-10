Coming out Matano, Belen risorge, d’Urso-Sky: le 10 news della settimana

Rossano Rubicondi è morto. A darne l’annuncio è stata la collega e amica Simona Ventura su Twitter nella serata di venerdì sera. Il modello è deceduto a 49 anni a causa di un melanoma cutaneo. L’ex marito di Ivana Trump non aveva rivelato al grande pubblico di essere malato. “Non aveva fatto sapere nulla a nessuno perché lui era così, pensava a mettere di buonumore tutti”, ha dichiarato Vladimir Luxuria, amica di lunga data del modello romano.

Il conduttore Alberto Matano ha rivelato di aver subito sulla propria pelle episodi di discriminazioni dovute al suo orientamento sessuale. Il velato coming out è arrivato giovedì in diretta TV durante il programma “La Vita in Diretta” nel corso di una discussione sul DDL Zan. Il giornalista 49enne, con la voce rotta dalla commozione, ha detto: “Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa.”

Barbara D’Urso sarebbe diretta verso Sky. Durante questa settimana si sono susseguite le voci sul futuro della conduttrice ad oggi in forza a Mediaset. La presenza della napoletana nel palinsesto Mediaset è stata notevolmente ridotta rispetto agli anni passati: oggi Carmelita è al timone di un solo programma, “Pomeriggio 5”. È davvero arrivato il momento dell’addio definitivo tra la D’Urso e il Biscione? Staremo a vedere.

La love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continua a far parlar di sé. Dopo voci che vedevano la coppia in crisi nera, in settimana tra i due genitori di Luna Marì sembra essere tornato il sereno. In seguito a vari segnali, storie Instagram sospette e l’assenza di foto insieme i due sono tornati a farsi vedere affiatati sui social.

Sembra essere tornato il sereno anche in casa Icardi-Nara. Dopo giorni e giorni di sospetti, conferme e smentite, Wanda Nara ha spiegato attraverso un post Instagram cosa è successo davvero tra lei e il calciatore. I due, ha detto l’influencer, avrebbero davvero pensato al divorzio così come si vociferava. Ma dopo aver firmato l’accordo Icardi avrebbe scritto una appassionata lettera alla moglie, che ha capito di non poter vivere senza il marito.

Claudia Rivelli, sorella 71enne della celebre attrice Ornella Muti, è stata nuovamente arrestata. Anche questa volta, dopo il primo arresto avvenuto lo scorso settembre, la causa sarebbe importazione e cessione di stupefacenti. La Rivelli si troverebbe al momento ai domiciliari. Le indagini hanno rivelato alcune chat sospette tra la donna e il figlio in cui si leggono messaggi come “Pacco arrivato e nascosto” e “Fammi sapere notizie mano a mano, se no mi agito troppo fino a giovedì”.

Roberto Parli, ex marito della conduttrice Adriana Volpe, sembra aver ritrovato l’amore. L’immobiliarista 48enne è stato pizzicato in teneri atteggiamenti con Clarissa Tami, volto noto della TV svizzera. Gli avvistamenti arrivano dopo le dichiarazioni della Volpe, la quale invece afferma di avere tuttora il “cuore ovattato” e di non essere pronta a legarsi a qualcuno.

Mietta, concorrente di “Ballando con le Stelle”, è risultata positiva al COVID-19 ed è finita nella bufera perché Selvaggia Lucarelli, dopo aver appreso della positività della cantante, le ha chiesto se fosse vaccinata. Ciò ha scatenato un vero e proprio caso riguardante la sua mancata vaccinazione, confermata in seguito dalla diretta interessata. “A nessuno di noi è dato indagare se una persona è vaccinata o meno, seguiamo la regola nazionale”, ha detto Milly Carlucci, archiviando le polemiche.

Raffaella Fico ha intenzione di fare causa a Soleil Sorge. La decisione della showgirl ex di Mario Balotelli, confermata dopo varie voci, sarebbe maturata in seguito ad uno scambio con l’italoamericana, la quale avrebbe pronunciato un’infelice espressione. La frase incriminata sarebbe “Bye B…ch“. La Fico, durante l’ultima puntata del GF Vip, ha parlato di “opportune sedi“ in cui discutere della questione.

Federica Pellegrini presto sposa: Matteo Giunta le ha fatto la proposta di matrimonio, la ‘Divina’ ha detto sì. Lei stessa lo ha reso noto sui social tramite un post zuccheroso.