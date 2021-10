Alberto Matano fa coming out: “Ho subito sulla mia pelle l’omofobia”

Confessione inedita di Alberto Matano in diretta tv. A La vita in diretta il giornalista e conduttore ha commentato un servizio sui recenti casi di discriminazione a sfondo omofobico. Una riflessione sullo stop in Senato dell’iter per l’approvazione del DDL Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia, l’abilismo e la misoginia.

La confessione di Alberto Matano

Alberto Matano ha espresso il proprio disappunto, come tante altre personalità del mondo dello spettacolo, svelando però alcuni retroscena della sua vita privata, rimasti inediti fino ad oggi. Matano ha fatto sapere visibilmente commosso e con la voce emozionata (video più in basso):

“Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto“

In una vecchia intervista al settimanale Chi Alberto Matano, da sempre riservatissimo sulla sua sfera sentimentale, aveva dichiarato a proposito del suo orientamento sessuale:

“Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”

Secondo alcune indiscrezioni Alberto Matano è impegnato da tempo ma non ha mai voluto svelare l’identità della sua dolce metà.

Alberto Matano inedito

Con garbo e delicatezza Alberto Matano si è lasciato andare ad una sorta di coming out davanti ai suoi numerosi telespettatori. Oltre tre milioni di persone ogni giorno seguono con interesse e attenzione La vita in diretta, tra i programmi più visti del pomeriggio di Rai Uno. L’arrivo di Matano al timone dello storico contenitore ha rivoluzionato gli ascolti televisivi, riuscendo a sconfiggere dopo anni il Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso.

La confessione di Alberto Matano è prontamente diventata virale sui social network: in tantissimi hanno sostenuto e condiviso la scelta del 49enne. Applausi anche da parte degli ospiti de La vita in diretta presenti alla puntata di giovedì 28 ottobre: Andrea Vianello, Rita dalla Chiesa, Claudia Adamo, Chiara Giallonardo e Nunzia de Girolamo.

“Onore ad un Alberto Matano commosso. Credo che non sia stato facile dire alcune frasi davanti a milioni di spettatori. Per fortuna fuori dal Parlamento la vita è avanti, molto più avanti”, ha scritto un utente su Twitter. Molti si sono complimenti per il garbo, l’eleganza e la raffinatezza usati dall’ex mezzobusto del Tg1.