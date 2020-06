Alberto Matano piange a Domenica In: parole su Calabria e vita privata

Alberto Matano in lacrime a Domenica In: cosa ha detto sulla Calabria e sulla vita privata

Emozionante intervista a Domenica In per Alberto Matano. L’ex mezzo busto del Tg 1 si è lasciato andare nel confronto con Mara Venier, sua amica da tempo, e non ha nascosto lacrime e commozione. Il 47enne ha inoltre ricevuto più di una sorpresa famigliare: prima i genitori in collegamento, poi un video messaggio da parte dei nipotini. Piccoli grandi gesti che hanno scaldato il cuore del conduttore de La vita in diretta, che non è riuscito a trattenersi scoppiando in un pianto dirotto. Nel corso dell’ospitata Matano ha parlato a lungo della Calabria, la sua terra natale, e ha fornito qualche informazione in più sulla sua vita privata cercando però di non svelare troppo.

Alberto Matano ha invitato tutti a visitare la Calabria

Approfittando del collegamento dei suoi genitori dalla Calabria, Alberto Matano ha consigliato a tutti i telespettatori di visitare la Calabria nei prossimi mesi. Come tanti personaggi del mondo dello spettacolo anche il giornalista sta invitando il pubblico a non fare vacanze all’estero prediligendo le nostre coste. “La Calabria ha un mare fantastico e invito tutti a visitarla. Io trascorrerò le vacanze lì”, ha confidato Matano a Mara Venier. Alberto resterà in video, a La vita in diretta, fino al prossimo venerdì 26 giugno per poi lasciare spazio a La vita in diretta Estate, che sarà condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu.

Alberto Matano è fidanzato? A quanto pare sì

A Domenica In Alberto Matano ha parlato del suo rapporto molto stretto con la famiglia. Per quanto riguarda le faccende di cuore è stato invece più vago: da anni, del resto, cerca di mantenere il massimo riserbo sulla sua privacy. “L’amore conta, è tutto per me. Spero di riuscire a portare avanti questo progetto di vita”, ha ammesso il presentatore Rai non fornendo ulteriori dettagli. Secondo le indiscrezioni Matano è impegnato da tempo ma non ha mai voluto svelare l’identità della sua dolce metà. Nell’attesa di saperne di più sembra certa la riconferma di Alberto a La vita in diretta: ma da settembre il giornalista condurrà, molto probabilmente, da solo, senza l’amica Lorella Cuccarini.