La vita in diretta ultima indiscrezione: Cuccarini via, Matano unico conduttore

La vita in diretta gossip sul futuro: a settembre via Lorella Cuccarini, resta Alberto Matano

Continuano a fioccare gossip e indiscrezioni sul futuro de La vita in diretta. L’ultimo arriva da La Stampa, nell’edizione di lunedì 11 maggio. Stando ai pettegolezzi raccolti dal quotidiano Alberto Matano resterà alla guida dello storico programma di Rai Uno. Ma a settembre rivedremo l’ex mezzo busto del Tg da solo, come accaduto in passato con Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. Sembra sempre più certo dunque l’addio di Lorella Cuccarini, come riportato qualche settimana fa anche da La Repubblica. Ignoti i motivi di questo presunto allontanamento ma di certo non è colpa dei rapporti tra la showgirl e il collega. I diretti interessati hanno smentito le malelingue e assicurato che il loro è un legame sincero, pieno di affetto e stima.

L’indiscrezione de La Stampa sul futuro in tv di Alberto Matano

“Anche La vita in diretta potrebbe subire un’amputazione. Via Lorella Cuccarini per andare verso la conduzione unica di Alberto Matano”, si legge su La Stampa. Intanto Alberto Matano e Lorella Cuccarini continueranno a condurre in coppia La vita in diretta fino alla fine di giugno. Come tanti altri programmi Rai, pure l’infotaiment pomeridiano sarà allungato a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ultima puntata è così fissata al prossimo venerdì 26 giugno.

Ottimi rapporti tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini

In una recente puntata de La vita in diretta Alberto Matano ha assicurato che il rapporto con Lorella Cuccarini è più solido che mai e che è stato un piacere lavorare con una collega così esperta e affabile.