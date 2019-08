Alberto Matano innamorato: la scelta su fidanzata e figli

La vita privata di Alberto Matano: le dichiarazioni del giornalista

In vista del suo nuovo impegno televisivo a La vita in diretta Alberto Matano ha parlato per la prima volta della sua vita privata. Come tutti i mezzi busti televisivi, pure il giornalista calabrese è piuttosto riservato sulle sue faccende di cuore. Però in un’intervista al settimanale Chi si è lasciato andare e ha fatto delle importanti confessioni. Matano, 47 anni, è felicemente fidanzato da qualche tempo. Al momento, però, preferisce non rivelare l’identità della donna che gli fa battere il cuore. Ma di sicuro Alberto uscirà allo scoperto appena ci saranno delle svolte importanti nella sua relazione. Come magari l’arrivo di un bambino: per ora il conduttore non è ancora padre ma in futuro potrebbe diventarlo.

La scelta di Alberto Matano sulla sua relazione amorosa

“Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”, ha spiegato Alberto Matano alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Figli? C’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane. Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa”, ha aggiunto. E poi ancora: “Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile. A ogni modo, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto”.

La lunga carriera di Alberto Matano in tv

Alberto Matano è laureato in Giurisprudenza: ha iniziato la carriera di giornalista con il quotidiano Avvenire e con l’emittente Rete News di Montecitorio. È arrivato al Tg1 nel 2007 e nel 2010 è diventato il conduttore dell’edizione serale del telegiornale. Nel 2019 è stato commentatore speciale di Ballando con le Stelle.