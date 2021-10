Raffaella Fico fa causa a Soleil, conferma al GF Vip: scintille in studio

Raffaella Fico ha intenzione di denunciare Soleil Sorge, a quanto pare. Quella che fino a poche ore fa poteva essere solo un’indiscrezione è stata confermata, in maniera più o meno diretta, proprio dalla Fico. Alfonso Signorini ha deciso di interpellare Raffaella, ormai fuori dai giochi, per un nuovo confronto con Soleil al Grande Fratello Vip 6. Quindi l’ha rispedita nella Casa, dove in giardino c’è stato questo faccia a faccia dopo il modo in cui si sono salutate, per così dire. Quando la Fico è stata eliminata, infatti, Soleil non ha avuto una reazione molto elegante e ha ripescato un’espressione americana che a Raffaella non era piaciuta già nella prima puntata. E di sicuro Soleil non l’ha ripescata a caso.

Stasera la Fico è riuscita a mantenere la calma nel confrontarsi con l’altra, ma a un certo punto del confronto si è parlato di cause. A tirarlo fuori per prima è stata Sonia Bruganelli, intervenuta indovinate per fare cosa? Esatto, per dare contro alla Fico e difendere Soleil. Così l’opinionista del GF Vip ha cominciato a parlare di modi di dire esteri e di altri motivi che porterebbero Raffaella ad avercela con la Sorge. “Alla base secondo me ci sono dei problemi diversi verso Soleil. Stai parlando di cause, di cose…”, ha detto la moglie di Bonolis. Con calma e senza scomporsi rispondendo, Raffaella ha parlato di “opportune sedi”:

“Io non ho nulla da aggiungere. Le affermazioni che ha fatto sono gravissime, non siamo noi a valutarlo. Sarà fatto nelle opportune sedi”

Sentendo queste parole, Soleil Sorge ha intuito la possibile denuncia e ha risposto così:

“Mi vorresti denunciare? Tesoro ma non conosci neanche la legge allora se pensi di poter fare una cosa del genere per un termine scherzoso”

La Fico non ha ribattuto, anzi ha detto di aver finito e di voler andare via. E così ha fatto, Signorini ha acconsentito insomma. Mentre Soleil si faceva una risata – quando mai -, in studio si è acceso lo scontro. Adriana Volpe ha difeso la decisione della Fico:

“Se a me danno della b..ch non è che insomma… […] Adesso va bene tutto, tu sai quanto io ho difeso Soleil. Però gli scivoloni li fa anche lei, va anche detta questa cosa”

La Bruganelli ha continuato a difendere Soleil dicendo che è un modo di dire americano il “Bye b..ch”, che sarebbe come dare della “str..za” a qualcuno. In realtà la traduzione letteraria del termine è tutt’altra, per questo Raffaella se l’è legata al dito. La Volpe ha interpellato anche Samy per sapere lui come traduce il termine e Samy ha risposto che vuol dire “put..na”. Quindi la Volpe ha sbottato: “Voglio dire, quale donna è contenta di ricevere un ciao poco di buono”.

Visto che un po’ tutti ormai dicevano che è stata un’espressione sbagliata, sebbene appartenga a uno slang americano, Sonia alla fine ha ammesso: “Certo che non è un termine positivo, però uno non ci fa una causa”. Signorini ha concluso il primo round di questo scontro tra Adriana e Sonia su Soleil e Raffaella dicendo che di sicuro la Sorge poteva essere più elegante. Poi c’è stata la pubblicità e nel frattempo il ritorno in studio della Fico. A quanto pare si è riacceso il dibattito tra le opinioniste e Signorini ha messo al corrente il pubblico di questo. Adriana ha ribadito che siamo in Italia, quindi le parole vanno prese per ciò che sono e non come slang, come sostiene Sonia. Raffaella Fico si è scontrata con la Bruganelli, con lo studio che la applaudiva:

“Sei una mamma e sei in diretta tv… Mia figlia parla inglese e sa cosa significa. Se vogliamo buttarla in caciara facciamoci una risata, ma non è così. Dovresti capire, invece ti ostini a far finta di non voler capire”

Anche Amedeo Goria era del parere che Soleil Sorge ha sbagliato.