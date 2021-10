Belen e Antonino Spinalbese, burrasca sentimentale con lieto fine: la svolta

Arriva il lieto fine per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Ebbene sembra proprio che ormai la coppia stia confermando di non essere in crisi o di averla comunque superata. La conferma è arrivata in queste ore, precisamente nella serata di ieri. L’hairstylist ha condiviso video e foto che lo ritraggono insieme alla madre della sua prima figlia Luna Marì. Un vero e proprio colpo di scena, visto che ormai sembrava che tra loro fosse arrivata la rottura. E invece si divertono e brindano insieme come per smentire gli ultimi gossip.

Belen e Antonino, in realtà, non hanno mai né confermato né negato di essere in crisi. La conduttrice argentina ha, invece, lanciato vari messaggi sui social che facevano appunto credere che la love story fosse arrivata al capolinea. Poi è arrivato il post su Instagram di Spinalbese, che ha condiviso una foto della Rodriguez di spalle mentre tiene in braccio la loro bambina. Già questo poteva rappresentare una smentita. Ma in queste ultime ore è arrivata chiara la conferma che Belen e Antonino stanno ancora insieme.

Non si sa effettivamente se questa crisi ci sia mai stata, ma sicuramente oggi la storia è ancora in piedi. Ieri la coppia ha trascorso una serata divertente tra brindisi e balli scatenati. La conduttrice di Tu Sì Que Vales si è lasciata andare a un piccolo spettacolo sul palco del locale, mostrando tutta la sua sensualità, in compagnia di Jessica Aidi. Il tutto è stato filmato dal suo Antonino.

Insieme a loro c’erano anche Claudia Galanti, Emiliano Bonazzoli, Patrizia Griffini e Giorgia Matteucci. Una serata tra amici che va a confermare una crisi superata o forse che non c’è mai stata. Chiaramente, ora non c’è più alcun dubbio al riguardo e i fan della coppia possono stare tranquilli, in quanto pare proprio che Belen e Antonino non abbiano intenzione di chiudere la loro storia d’amore.

Una burrasca sentimentale potrebbe aver colpito i due genitori di Luna Marì, ma ora è arrivato comunque il lieto fine. E chissà magari in futuro la stessa Rodriguez potrebbe svelare nel dettaglio cos’è davvero accaduto tra loro e se questa crisi c’è mai stata oppure no. Sicuramente il gossip li ha visti al centro della scena in questi ultimi giorni.

Ora non resta che attendere, se mai ci sarà, una dichiarazione da parte dei due diretti interessati. Ma arrivati a questo punto, non sarebbe necessario avere ulteriori conferme sulla coppia.