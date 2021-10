Foto Belen e figlia, Spinalbese: “Sto con te anche se prendessi l’ergastolo”

Crisi nera, rottura confermata, relazione al capolinea: il gossip è tornato a braccare Belen Rodriguez che, nelle scorse ore pare aver avallato l’ipotesi della burrasca sentimentale che l’avrebbe investita. Da settimane non si mostra al fianco di Antonino Spinalbese. Pochi giorni fa il sussurro, lanciato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, relativo a una crisi profonda con l’hair stylist con il quale ha avuto la figlia Luna Marì lo scorso luglio. Nessuna smentita da parte dei diretti interessati circa la tempesta d’amore: anzi i due hanno lanciato messaggi via social.

Ieri l’argentina ha pubblicato tra le Stories Instagram un inno al restare single laddove non si incontri l’anima gemella. Pronta la reazione di Spinalbese che a stretto giro ha postato a sua volta delle Stories in cui ha sibilato: “Parliamo di cose serie” per poi sensibilizzare sulla donazione del midollo osseo citando la campagna ‘Uno su centomila’. Non solo: a serata inoltrata ha fatto campeggiare sul suo profilo una fotografia e una didascalia tutte da decifrare.

Ha ripreso Belen di schiena mentre tiene tra le braccia Luna Marì. Il tutto commentato con una didascalia poderosa, prendendo a prestito dei versi del cantante Blanco: “Anche se prendessi un ergastolo / Sto con te / Finché non mi seppelliscono / Sto con te / Voglio viver sempre il brivido Di star con te #Blanco”.

Lo scatto divulgato da Spinalbese non c’è dubbio che sia stato effettuato ieri. Non è dunque una foto risalente ai giorni scorsi: a testimoniarlo il maglione bianco di Belen e l’abitino della piccina, vale a dire gli stessi abbigliamenti indossati ieri dalla modella e dalla bimba, come certificato da diversi scatti postati sui social dalla stessa Rodriguez nelle scorse ore.

Resta da decifrare il significato del messaggio lanciato da Antonino. C’è chi ha avanzato l’ipotesi che, laddove la love story sia naufragata, il giovane abbia voluto rimarcare che farà di tutto, sempre se lo richiederà la situazione, per vedere la figlia.

Qualche fan ha invece provato a vedere il bicchiere mezzo pieno. La fotografia testimonia che Spinalbese e Belen si sono visti; chissà che ci sia in corso una riappacificazione, il ragionamento di coloro che sperano in un lieto fine. Difficile dirlo, ma se così fosse, probabilmente la coppia avrebbe optato per un post dolce, magari impreziosito con una didascalia ben diversa rispetto a quella scelta da Antonino. Anche perché la potente parola “ergastolo“, calata in un simile contesto, rimanda a tutto tranne che ad un lieto fine. Quel che però accende una luce di speranza è il gesto di ‘Belu’, che tra le sue Stories ha re-postato lo scatto di Spinalbese.